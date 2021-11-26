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В Косово неизвестные обстреляли школьный автобус, есть погибшие
В Косово неизвестные обстреляли школьный автобус, есть погибшие - РИА Новости, 26.11.2021
В Косово неизвестные обстреляли школьный автобус, есть погибшие
Три человека погибли и двое получили ранения в результате обстрела автобуса с учащимися в Косово и Метохии, сообщило национальное телевидение Сербии. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T22:50
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косово
сербия
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БЕЛГРАД, 26 ноя — РИА Новости. Три человека погибли и двое получили ранения в результате обстрела автобуса с учащимися в Косово и Метохии, сообщило национальное телевидение Сербии.Инцидент произошел в селе Глоджане близ Дечани."В больнице города Печ подтвердили, что при стрельбе погибли два ученика и водитель автобуса", — передает канал.По данным портала Kosovo online, погибли четыре человека — двое учащихся 2003 и 2004 годов рождения, водитель и кондуктор. Полиция подтвердила факт нападения.В то же время сайт приводит слова сотрудника центра семейной медицины в Дечани Сельмана Бериши, который подтвердил смерть трех человек."Он (Бериша. — Прим. ред.) указал, что еще трем около 19:25 (21:35 мск) оказана первая помощь и они направлены в город Печ", — добавил портал.В Глоджане, где произошла стрельба, в субботу должны были состояться мемориальные мероприятия на комплексе в честь "косовоалбанских мучеников", указано на странице в Facebook главы муниципалитета Дечани Башкима Рамошая.
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в мире, косово, сербия
22:50 26.11.2021 (обновлено: 23:52 26.11.2021)
 
В Косово неизвестные обстреляли школьный автобус, есть погибшие

В Косово неизвестные обстреляли школьный автобус, есть погибшие и раненые

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГРАД, 26 ноя — РИА Новости. Три человека погибли и двое получили ранения в результате обстрела автобуса с учащимися в Косово и Метохии, сообщило национальное телевидение Сербии.
Инцидент произошел в селе Глоджане близ Дечани.
"В больнице города Печ подтвердили, что при стрельбе погибли два ученика и водитель автобуса", — передает канал.
По данным портала Kosovo online, погибли четыре человека — двое учащихся 2003 и 2004 годов рождения, водитель и кондуктор. Полиция подтвердила факт нападения.
В то же время сайт приводит слова сотрудника центра семейной медицины в Дечани Сельмана Бериши, который подтвердил смерть трех человек.
"Он (Бериша. — Прим. ред.) указал, что еще трем около 19:25 (21:35 мск) оказана первая помощь и они направлены в город Печ", — добавил портал.
В Глоджане, где произошла стрельба, в субботу должны были состояться мемориальные мероприятия на комплексе в честь "косовоалбанских мучеников", указано на странице в Facebook главы муниципалитета Дечани Башкима Рамошая.
Сотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы. 13 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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