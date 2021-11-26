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Премьер самопровозглашенного Косово призвал к интеграции с Албанией
Премьер самопровозглашенного Косово призвал к интеграции с Албанией - РИА Новости, 26.11.2021
Премьер самопровозглашенного Косово призвал к интеграции с Албанией
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти перед началом совместного заседания косовского и албанского правительств призвал к большей интеграции РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:25
2021-11-26T17:25
в мире
греция
черногория
нато
александр вучич
эди рама
освободительная армия косово
альбин курти
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БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти перед началом совместного заседания косовского и албанского правительств призвал к большей интеграции Приштины и Тираны.В пятницу в Эльбасане состоялось седьмое по счету совместное заседание правительств Албании и самопровозглашенного Косово. Приштину в качестве главы кабмина впервые представлял Альбин Курти."Интеграция наших государств имеет ключевое значение. Как патриоты мы должны усилить наши две страны, еще больше укрепить, чтобы граждане гордились. На нас лежит ответственность поднимать и защищать друг друга, где бы и как бы то ни было. Мы должны найти нашу общую позицию, говорить как дипломаты, а действовать как патриоты. Косово и Албания – дуб с двумя ветвями", - заявил Курти в начале заседания албанскому премьеру Эди Раме и членам правительств, добавив, что "вопрос унификации албанцев является намерением, которое само выбирает нас".По итогам заседания подписаны 16 документов, среди которых соглашения о создании секретариата по координации Албании и самопровозглашенного Косово, о режиме перехода границы для приграничных территорий, об открытии нового КПП Шиштавец-Кукеш-Криуешевц-Драгаш.Президент Сербии Александр Вучич заявил 24 ноября, что напишет официальное письмо мировым лидерам с просьбой объяснить заявления косовоалбанских властей о планах Приштины по объединению Албании и самопровозглашенной республики Косово.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
https://ria.ru/20211124/kosovo-1760492458.html
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в мире, греция, черногория, нато, александр вучич, эди рама, освободительная армия косово, альбин курти, россия
17:25 26.11.2021
 
Премьер самопровозглашенного Косово призвал к интеграции с Албанией

Премьер самопровозглашенной республики Косово Курти призвал к интеграции Приштины и Тираны

© AP Photo / Visar KryeziuПремьер-министр Косова Альбин Курти
Премьер-министр Косова Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© AP Photo / Visar Kryeziu
Премьер-министр Косова Альбин Курти. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти перед началом совместного заседания косовского и албанского правительств призвал к большей интеграции Приштины и Тираны.
В пятницу в Эльбасане состоялось седьмое по счету совместное заседание правительств Албании и самопровозглашенного Косово. Приштину в качестве главы кабмина впервые представлял Альбин Курти.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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"Интеграция наших государств имеет ключевое значение. Как патриоты мы должны усилить наши две страны, еще больше укрепить, чтобы граждане гордились. На нас лежит ответственность поднимать и защищать друг друга, где бы и как бы то ни было. Мы должны найти нашу общую позицию, говорить как дипломаты, а действовать как патриоты. Косово и Албания – дуб с двумя ветвями", - заявил Курти в начале заседания албанскому премьеру Эди Раме и членам правительств, добавив, что "вопрос унификации албанцев является намерением, которое само выбирает нас".
По итогам заседания подписаны 16 документов, среди которых соглашения о создании секретариата по координации Албании и самопровозглашенного Косово, о режиме перехода границы для приграничных территорий, об открытии нового КПП Шиштавец-Кукеш-Криуешевц-Драгаш.
Президент Сербии Александр Вучич заявил 24 ноября, что напишет официальное письмо мировым лидерам с просьбой объяснить заявления косовоалбанских властей о планах Приштины по объединению Албании и самопровозглашенной республики Косово.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
 
В миреГрецияЧерногорияНАТОАлександр ВучичЭди РамаОсвободительная армия КосовоАльбин КуртиРоссия
 
 
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