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Премьер Баварии предрек Германии "зимнюю коронавирусную депрессию"
Премьер Баварии предрек Германии "зимнюю коронавирусную депрессию" - РИА Новости, 26.11.2021
Премьер Баварии предрек Германии "зимнюю коронавирусную депрессию"
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер предупредил, что Германии в ближайшее время предстоит, как и в прошлом году, пройти через "зимнюю коронавирусную депрессию" РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:29
2021-11-26T18:29
в мире
бавария
германия
здоровье - общество
маркус зедер
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер предупредил, что Германии в ближайшее время предстоит, как и в прошлом году, пройти через "зимнюю коронавирусную депрессию" из-за высокого уровня заболеваемости."Мы стоим на пороге большой коронавирусной драмы, а также зимней коронавирусной депрессии. Каждый, кто думает, что это лишь небольшой рост (заболеваемости), должен понимать, что нас ожидает длительный рост по всей Германии", - заявил Зёдер на пресс-конференции в пятницу, имея в виду повторение сценария 2020 года, когда зимние месяцы в Германии проходили в условиях, близких к локдауну. Зедер вновь заявил о необходимости ввести на общенациональном уровне жесткий режим ограничительных мер."Нам нужно активировать механизм коронавирусного аварийного торможения (механизм запуска жестких ограничительных мер - ред.), единого по всей федерации, а также единый для всей страны планы по коронавирусу", - заявил политик.Говоря об идее введения обязательной вакцинации, в пользу которой Зедер неоднократно высказывался в последнее время, он отметил, что рассчитывает на ее введение также на национальном уровне, возможности ввести такую меру на уровне региона, по его словам, у региональных властей нет. Он при этом выразил уверенность, что страна сможет преодолеть четвертую волну пандемии, "но мы должны сфокусироваться на 100%".Заболеваемость COVID-19 в Германии в последние недели находится на самом высоком за всю пандемию уровне. Так, за последние сутки было зарегистрировано более 76 тысяч новых случаев заболевания. При этом смертность на фоне высокого уровня вакцинации находится на уровне в несколько раз ниже, чем в предыдущие пики пандемии - несколько сот против более тысячи в декабре прошлого года.
https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759786786.html
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в мире, бавария, германия, здоровье - общество, маркус зедер, коронавирус covid-19
18:29 26.11.2021
 
Премьер Баварии предрек Германии "зимнюю коронавирусную депрессию"

Премьер Баварии Зедер: Германия стоит на пороге зимней коронавирусной депрессии

© РИА Новости / Кристиан Манг / Перейти в фотобанкПлощадь Александерплац в Берлине во время общенационального локдауна из-за второй волны пандемии коронавируса
Площадь Александерплац в Берлине во время общенационального локдауна из-за второй волны пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Кристиан Манг
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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер предупредил, что Германии в ближайшее время предстоит, как и в прошлом году, пройти через "зимнюю коронавирусную депрессию" из-за высокого уровня заболеваемости.
"Мы стоим на пороге большой коронавирусной драмы, а также зимней коронавирусной депрессии. Каждый, кто думает, что это лишь небольшой рост (заболеваемости), должен понимать, что нас ожидает длительный рост по всей Германии", - заявил Зёдер на пресс-конференции в пятницу, имея в виду повторение сценария 2020 года, когда зимние месяцы в Германии проходили в условиях, близких к локдауну. Зедер вновь заявил о необходимости ввести на общенациональном уровне жесткий режим ограничительных мер.
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"Нам нужно активировать механизм коронавирусного аварийного торможения (механизм запуска жестких ограничительных мер - ред.), единого по всей федерации, а также единый для всей страны планы по коронавирусу", - заявил политик.
Говоря об идее введения обязательной вакцинации, в пользу которой Зедер неоднократно высказывался в последнее время, он отметил, что рассчитывает на ее введение также на национальном уровне, возможности ввести такую меру на уровне региона, по его словам, у региональных властей нет. Он при этом выразил уверенность, что страна сможет преодолеть четвертую волну пандемии, "но мы должны сфокусироваться на 100%".
Заболеваемость COVID-19 в Германии в последние недели находится на самом высоком за всю пандемию уровне. Так, за последние сутки было зарегистрировано более 76 тысяч новых случаев заболевания. При этом смертность на фоне высокого уровня вакцинации находится на уровне в несколько раз ниже, чем в предыдущие пики пандемии - несколько сот против более тысячи в декабре прошлого года.
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