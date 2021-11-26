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Глава Еврокомиссии предупредила об опасности нового варианта коронавируса
Глава Еврокомиссии предупредила об опасности нового варианта коронавируса - РИА Новости, 26.11.2021
Глава Еврокомиссии предупредила об опасности нового варианта коронавируса
Новый вариант коронавируса может распространиться по миру в течение нескольких месяцев, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видео-заявлении... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:00
2021-11-26T18:00
2021-11-26T18:00
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Новый вариант коронавируса может распространиться по миру в течение нескольких месяцев, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видео-заявлении по поводу нового штамма."Мы очень серьезно относимся к новостям о новом сильно мутировавшем варианте COVID. Мы знаем, что мутации могут приводить к появлению и распространению еще более тревожных вариантов вируса, которые могут распространиться по всему миру в течение нескольких месяцев. Сейчас важно, чтобы все мы в Европе действовали очень быстро, решительно и сплоченно", - сказала она.
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в мире, европа, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, коронавирусы, коронавирус covid-19
Глава Еврокомиссии предупредила об опасности нового варианта коронавируса
Глава ЕК фон дер Ляйен: новый вариант COVID-19 может распространиться за несколько месяцев