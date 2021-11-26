https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760944422.html

Глава Еврокомиссии предупредила об опасности нового варианта коронавируса

Глава Еврокомиссии предупредила об опасности нового варианта коронавируса - РИА Новости, 26.11.2021

Глава Еврокомиссии предупредила об опасности нового варианта коронавируса

Новый вариант коронавируса может распространиться по миру в течение нескольких месяцев, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видео-заявлении... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:00

2021-11-26T18:00

2021-11-26T18:00

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коронавирусы

коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Новый вариант коронавируса может распространиться по миру в течение нескольких месяцев, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видео-заявлении по поводу нового штамма."Мы очень серьезно относимся к новостям о новом сильно мутировавшем варианте COVID. Мы знаем, что мутации могут приводить к появлению и распространению еще более тревожных вариантов вируса, которые могут распространиться по всему миру в течение нескольких месяцев. Сейчас важно, чтобы все мы в Европе действовали очень быстро, решительно и сплоченно", - сказала она.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

европа

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2021

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в мире, европа, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, коронавирусы, коронавирус covid-19