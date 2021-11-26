https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760920073.html

Гинцбург объяснил, почему "Спутник V" эффективен против нового штамма

Гинцбург объяснил, почему "Спутник V" эффективен против нового штамма - РИА Новости, 26.11.2021

Гинцбург объяснил, почему "Спутник V" эффективен против нового штамма

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург уверен в том, что "Спутник V" покажет... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:42

2021-11-26T16:42

2021-11-26T17:14

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург уверен в том, что "Спутник V" покажет эффективность против нового штамма коронавируса. "Теоретически сложно сказать, насколько эффективна будет вакцина против данного варианта, но "Спутник V" дает наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с другими вакцинами, поэтому вероятность того, что он окажется эффективен против нового штамма по сравнению с другими вакцинами, выше", — заявил он РИА Новости.Оснований говорить о необходимости модернизации препарата из-за нового штамма пока нет, добавил глава Центра имени Гамалеи."Это будет нужно, только если ее эффективность снизится в десять раз, тогда нужно будет менять состав вакцины", — пояснил он.По словам Гинцбурга, проверить эффективность препарата можно только экспериментально, но для этого нужен сам штамм, а его Центр имени Гамалеи пока не получил.Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "Спутник V" можно будет очень быстро адаптировать к новому штамму, если появится такая необходимость.На днях ученые из Великобритании сообщили, что в Ботсване появился штамм вируса SARS-CoV-2, получивший название B.1.1.529. Предполагается, что он может быть более опасным, чем другие варианты COVID-19: в нем выявили 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Кроме того, у штамма больше изменений в спайковом белке. Всемирная организация здравоохранения созвала по этому поводу чрезвычайную встречу.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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