Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760920073.html
Гинцбург объяснил, почему "Спутник V" эффективен против нового штамма
Гинцбург объяснил, почему "Спутник V" эффективен против нового штамма - РИА Новости, 26.11.2021
Гинцбург объяснил, почему "Спутник V" эффективен против нового штамма
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург уверен в том, что "Спутник V" покажет... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:42
2021-11-26T17:14
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
александр гинцбург
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575683331_0:222:2606:1688_1920x0_80_0_0_659d14ac82a402537c621f867e9993ba.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург уверен в том, что "Спутник V" покажет эффективность против нового штамма коронавируса. "Теоретически сложно сказать, насколько эффективна будет вакцина против данного варианта, но "Спутник V" дает наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с другими вакцинами, поэтому вероятность того, что он окажется эффективен против нового штамма по сравнению с другими вакцинами, выше", — заявил он РИА Новости.Оснований говорить о необходимости модернизации препарата из-за нового штамма пока нет, добавил глава Центра имени Гамалеи."Это будет нужно, только если ее эффективность снизится в десять раз, тогда нужно будет менять состав вакцины", — пояснил он.По словам Гинцбурга, проверить эффективность препарата можно только экспериментально, но для этого нужен сам штамм, а его Центр имени Гамалеи пока не получил.Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "Спутник V" можно будет очень быстро адаптировать к новому штамму, если появится такая необходимость.На днях ученые из Великобритании сообщили, что в Ботсване появился штамм вируса SARS-CoV-2, получивший название B.1.1.529. Предполагается, что он может быть более опасным, чем другие варианты COVID-19: в нем выявили 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Кроме того, у штамма больше изменений в спайковом белке. Всемирная организация здравоохранения созвала по этому поводу чрезвычайную встречу.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575683331_46:0:2591:1909_1920x0_80_0_0_23a012b53d8abef9ef3c4a2f005ccdfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, александр гинцбург, коронавирус в россии
16:42 26.11.2021 (обновлено: 17:14 26.11.2021)
 
Гинцбург объяснил, почему "Спутник V" эффективен против нового штамма

Гинцбург: "Спутник V", вероятно, окажется самым эффективным против нового штамма

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург уверен в том, что "Спутник V" покажет эффективность против нового штамма коронавируса.
"Теоретически сложно сказать, насколько эффективна будет вакцина против данного варианта, но "Спутник V" дает наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с другими вакцинами, поэтому вероятность того, что он окажется эффективен против нового штамма по сравнению с другими вакцинами, выше", — заявил он РИА Новости.
Оснований говорить о необходимости модернизации препарата из-за нового штамма пока нет, добавил глава Центра имени Гамалеи.
"Это будет нужно, только если ее эффективность снизится в десять раз, тогда нужно будет менять состав вакцины", — пояснил он.
По словам Гинцбурга, проверить эффективность препарата можно только экспериментально, но для этого нужен сам штамм, а его Центр имени Гамалеи пока не получил.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "Спутник V" можно будет очень быстро адаптировать к новому штамму, если появится такая необходимость.
Женщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
Вчера, 10:24Наука
"Это гипермутант": надвигается новый особо опасный штамм коронавируса
На днях ученые из Великобритании сообщили, что в Ботсване появился штамм вируса SARS-CoV-2, получивший название B.1.1.529. Предполагается, что он может быть более опасным, чем другие варианты COVID-19: в нем выявили 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Кроме того, у штамма больше изменений в спайковом белке. Всемирная организация здравоохранения созвала по этому поводу чрезвычайную встречу.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр ГинцбургКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗО
03:00Юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследство
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
23:22Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
23:10Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
23:08Ситуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной
Лента новостейМолния
Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗОЮристы рассказали, за что можно лишиться права на наследствоВ Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКСБайден пообещал поговорить с Путиным и ЗеленскимГордон обвинил Зеленского в непорядочностиРазумков заявил о желании баллотироваться в президенты УкраиныСитуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной