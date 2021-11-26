https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760887684.html

Ситуация по COVID-19 осложнилась в 13 регионах, заявила Голикова

Ситуация по COVID-19 осложнилась в 13 регионах, заявила Голикова - РИА Новости, 26.11.2021

Ситуация по COVID-19 осложнилась в 13 регионах, заявила Голикова

В 13 российских регионах ухудшилась эпидемическая ситуация, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:37

2021-11-26T14:37

2021-11-26T15:38

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В 13 российских регионах ухудшилась эпидемическая ситуация, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."По совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, ситуация осложнилась: они сменили цвет на красный на тепловой карте портала "Стопкоронавирус.рф". Для 12 из них это обусловлено показателями по тестированию", — отметила она.Вице-премьер пояснила, что по поручению президента власти повысили планку охвата тестированием до не менее чем 300 человек на 100 тысяч населения. При этом в целом по стране заболеваемость за неделю снизилась на 6,1 процента и составила 175,6 случая на 100 тысяч населения.Ранее в оперштабе сообщили, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг отметки в 51,8 процента. На прошлой неделе он составлял 50,2 процента.За минувшие сутки по всей стране выявили 34 690 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 1235 пациентов.За время пандемии в России COVID-19 заразились 9 502 879 человек, из них 270 292 человека скончались, вылечились — 8 200 971.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Как сообщал Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211126/shtamm-1760827607.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии