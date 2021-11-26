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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760887684.html
Ситуация по COVID-19 осложнилась в 13 регионах, заявила Голикова
Ситуация по COVID-19 осложнилась в 13 регионах, заявила Голикова - РИА Новости, 26.11.2021
Ситуация по COVID-19 осложнилась в 13 регионах, заявила Голикова
В 13 российских регионах ухудшилась эпидемическая ситуация, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:37
2021-11-26T15:38
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В 13 российских регионах ухудшилась эпидемическая ситуация, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."По совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, ситуация осложнилась: они сменили цвет на красный на тепловой карте портала "Стопкоронавирус.рф". Для 12 из них это обусловлено показателями по тестированию", — отметила она.Вице-премьер пояснила, что по поручению президента власти повысили планку охвата тестированием до не менее чем 300 человек на 100 тысяч населения. При этом в целом по стране заболеваемость за неделю снизилась на 6,1 процента и составила 175,6 случая на 100 тысяч населения.Ранее в оперштабе сообщили, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг отметки в 51,8 процента. На прошлой неделе он составлял 50,2 процента.За минувшие сутки по всей стране выявили 34 690 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 1235 пациентов.За время пандемии в России COVID-19 заразились 9 502 879 человек, из них 270 292 человека скончались, вылечились — 8 200 971.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Как сообщал Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
14:37 26.11.2021 (обновлено: 15:38 26.11.2021)
 
Ситуация по COVID-19 осложнилась в 13 регионах, заявила Голикова

Вице-премьер Голикова: ситуация по COVID-19 осложнилась в 13 регионах

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В 13 российских регионах ухудшилась эпидемическая ситуация, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"По совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, ситуация осложнилась: они сменили цвет на красный на тепловой карте портала "Стопкоронавирус.рф". Для 12 из них это обусловлено показателями по тестированию", — отметила она.
Вице-премьер пояснила, что по поручению президента власти повысили планку охвата тестированием до не менее чем 300 человек на 100 тысяч населения.
При этом в целом по стране заболеваемость за неделю снизилась на 6,1 процента и составила 175,6 случая на 100 тысяч населения.
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ВОЗ созывает срочное совещание в связи с новым штаммом коронавируса
Ранее в оперштабе сообщили, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг отметки в 51,8 процента. На прошлой неделе он составлял 50,2 процента.
За минувшие сутки по всей стране выявили 34 690 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 1235 пациентов.
За время пандемии в России COVID-19 заразились 9 502 879 человек, из них 270 292 человека скончались, вылечились — 8 200 971.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Как сообщал Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаОбществоТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
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