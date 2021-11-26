https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760886724.html

Назван уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве и Подмосковье

Назван уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 26.11.2021

Назван уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве и Подмосковье

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 71% , сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:36

2021-11-26T14:36

2021-11-26T15:06

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 71% , сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 26 ноября коллективный иммунитет 71 %",- сообщается на сайте в разделе о столице.Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составляет 71,1%, сообщили на портале стопкоронавирус.рф."Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в МО составляет 71,1% на 26 ноября", - говорится в сообщении.Ранее этот показатель составлял 69,9%. По состоянию на 26 ноября, первым компонентом вакцинированы 4 381 709 человек, сообщается на сайте.

https://ria.ru/20211126/vaktsina-1760883993.html

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