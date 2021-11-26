https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760886724.html
Назван уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве и Подмосковье
Назван уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 26.11.2021
Назван уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве и Подмосковье
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 71% , сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:36
2021-11-26T14:36
2021-11-26T15:06
москва
россия
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488255_0:329:3017:2026_1920x0_80_0_0_79db3c6607ee39f424af12c77298b0a2.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 71% , сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 26 ноября коллективный иммунитет 71 %",- сообщается на сайте в разделе о столице.Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составляет 71,1%, сообщили на портале стопкоронавирус.рф."Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в МО составляет 71,1% на 26 ноября", - говорится в сообщении.Ранее этот показатель составлял 69,9%. По состоянию на 26 ноября, первым компонентом вакцинированы 4 381 709 человек, сообщается на сайте.
https://ria.ru/20211126/vaktsina-1760883993.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488255_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_eb67f8e18cd1aaa9a7ced37ce4d79d79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, московская область (подмосковье)
14:36 26.11.2021 (обновлено: 15:06 26.11.2021)
Назван уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве и Подмосковье
Стопкоронавирус.рф: уровень коллективного иммунитета в Москве и Подмосковье превысил 70%