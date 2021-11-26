Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760886724.html
Назван уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве и Подмосковье
Назван уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 26.11.2021
Назван уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве и Подмосковье
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 71% , сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:36
2021-11-26T15:06
москва
россия
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488255_0:329:3017:2026_1920x0_80_0_0_79db3c6607ee39f424af12c77298b0a2.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 71% , сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 26 ноября коллективный иммунитет 71 %",- сообщается на сайте в разделе о столице.Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составляет 71,1%, сообщили на портале стопкоронавирус.рф."Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в МО составляет 71,1% на 26 ноября", - говорится в сообщении.Ранее этот показатель составлял 69,9%. По состоянию на 26 ноября, первым компонентом вакцинированы 4 381 709 человек, сообщается на сайте.
https://ria.ru/20211126/vaktsina-1760883993.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488255_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_eb67f8e18cd1aaa9a7ced37ce4d79d79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, россия, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, московская область (подмосковье)
14:36 26.11.2021 (обновлено: 15:06 26.11.2021)
 
Назван уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве и Подмосковье

Стопкоронавирус.рф: уровень коллективного иммунитета в Москве и Подмосковье превысил 70%

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 71% , сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"По состоянию на 26 ноября коллективный иммунитет 71 %",- сообщается на сайте в разделе о столице.
Медсестра показывает упаковку вакцины для детей Спутник М - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
14:28Распространение коронавируса
Вакцину от коронавируса для подростков введут в оборот через три недели
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составляет 71,1%, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.
"Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в МО составляет 71,1% на 26 ноября", - говорится в сообщении.
Ранее этот показатель составлял 69,9%. По состоянию на 26 ноября, первым компонентом вакцинированы 4 381 709 человек, сообщается на сайте.
 
Распространение коронавирусаМоскваРоссияКоронавирус COVID-19ОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗО
03:00Юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследство
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
23:22Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
23:10Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
23:08Ситуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной
Лента новостейМолния
Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗОЮристы рассказали, за что можно лишиться права на наследствоВ Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКСБайден пообещал поговорить с Путиным и ЗеленскимГордон обвинил Зеленского в непорядочностиРазумков заявил о желании баллотироваться в президенты УкраиныСитуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной