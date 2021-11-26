https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760884103.html
Мурашко назвал долю заболевающих COVID-19 повторно
Мурашко назвал долю заболевающих COVID-19 повторно - РИА Новости, 26.11.2021
Мурашко назвал долю заболевающих COVID-19 повторно
Повторно коронавирусной инфекцией заболевают около 0,74% переболевших, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:29
2021-11-26T14:29
2021-11-26T14:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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ОБНИНСК (Калужская область), 26 ноя - РИА Новости. Повторно коронавирусной инфекцией заболевают около 0,74% переболевших, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Повторное заболевание среди переболевших встречается в 0,74%",- сказал Мурашко журналистам.
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коронавирус в россии, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19
14:29 26.11.2021 (обновлено: 14:40 26.11.2021)
Мурашко назвал долю заболевающих COVID-19 повторно
Глава Минздрава Мурашко: повторное заболевание COVID-19 встречается в 0,74%