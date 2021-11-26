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В Германии ВВС подключили к перевозке заразившихся коронавирусом в больницы
В Германии ВВС подключили к перевозке заразившихся коронавирусом в больницы - РИА Новости, 26.11.2021
В Германии ВВС подключили к перевозке заразившихся коронавирусом в больницы
ВВС Германии участвуют в перевозке в больницы больных с коронавирусом, ситуация очень серьезная, заявил врио главы минздрава ФРГ Йенс Шпан на пресс-конференции... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:16
2021-11-26T13:06
общество
германия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
в мире
ангела меркель
йенс шпан
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БЕРЛИН, 26 ноя – РИА Новости. ВВС Германии участвуют в перевозке в больницы больных с коронавирусом, ситуация очень серьезная, заявил врио главы минздрава ФРГ Йенс Шпан на пресс-конференции в Берлине.Во многих федеральных землях ФРГ с 24 ноября действуют более жесткие социальные ограничения в связи с очередной волной пандемии коронавируса. Основанием для этих нововведений стали решения, принятые на прошлой неделе в ходе совещания врио канцлера Ангелы Меркель с главами регионов. Некоторые земли, в большей степени затронутые инфекцией, уже ввели частичный локдаун и комендантский час, которые ограничивают права прежде всего непривитых граждан. Следующая встреча Меркель с земельными премьер-министрами предварительно запланирована на 9 декабря. Ситуация с коронавирусом в ФРГ остается серьезной, необходимо больше ограничений социальных контактов, заявила на брифинге в Берлине в четверг врио канцлера ФРГ Ангела Меркель.
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общество, германия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, в мире, ангела меркель, йенс шпан
12:16 26.11.2021 (обновлено: 13:06 26.11.2021)
 
В Германии ВВС подключили к перевозке заразившихся коронавирусом в больницы

ВВС Германии подключили к перевозке в больницы заразившихся коронавирусом

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
Машины скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 26 ноя – РИА Новости. ВВС Германии участвуют в перевозке в больницы больных с коронавирусом, ситуация очень серьезная, заявил врио главы минздрава ФРГ Йенс Шпан на пресс-конференции в Берлине.
"Впервые в эту пандемию мы должны будем переместить более 100 пациентов из реанимаций, в том числе при участии Люфтваффе (бундесвера - ред.). Ситуация драматичная и серьезная, как никогда ранее в эту пандемию", - сказал Шпан.
Во многих федеральных землях ФРГ с 24 ноября действуют более жесткие социальные ограничения в связи с очередной волной пандемии коронавируса. Основанием для этих нововведений стали решения, принятые на прошлой неделе в ходе совещания врио канцлера Ангелы Меркель с главами регионов. Некоторые земли, в большей степени затронутые инфекцией, уже ввели частичный локдаун и комендантский час, которые ограничивают права прежде всего непривитых граждан. Следующая встреча Меркель с земельными премьер-министрами предварительно запланирована на 9 декабря. Ситуация с коронавирусом в ФРГ остается серьезной, необходимо больше ограничений социальных контактов, заявила на брифинге в Берлине в четверг врио канцлера ФРГ Ангела Меркель.
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ОбществоГерманияЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19В миреАнгела МеркельЙенс Шпан
 
 
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