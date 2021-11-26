https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760853062.html
В Германии ВВС подключили к перевозке заразившихся коронавирусом в больницы
В Германии ВВС подключили к перевозке заразившихся коронавирусом в больницы - РИА Новости, 26.11.2021
В Германии ВВС подключили к перевозке заразившихся коронавирусом в больницы
ВВС Германии участвуют в перевозке в больницы больных с коронавирусом, ситуация очень серьезная, заявил врио главы минздрава ФРГ Йенс Шпан на пресс-конференции... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:16
2021-11-26T12:16
2021-11-26T13:06
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йенс шпан
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БЕРЛИН, 26 ноя – РИА Новости. ВВС Германии участвуют в перевозке в больницы больных с коронавирусом, ситуация очень серьезная, заявил врио главы минздрава ФРГ Йенс Шпан на пресс-конференции в Берлине.Во многих федеральных землях ФРГ с 24 ноября действуют более жесткие социальные ограничения в связи с очередной волной пандемии коронавируса. Основанием для этих нововведений стали решения, принятые на прошлой неделе в ходе совещания врио канцлера Ангелы Меркель с главами регионов. Некоторые земли, в большей степени затронутые инфекцией, уже ввели частичный локдаун и комендантский час, которые ограничивают права прежде всего непривитых граждан. Следующая встреча Меркель с земельными премьер-министрами предварительно запланирована на 9 декабря. Ситуация с коронавирусом в ФРГ остается серьезной, необходимо больше ограничений социальных контактов, заявила на брифинге в Берлине в четверг врио канцлера ФРГ Ангела Меркель.
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общество, германия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, в мире, ангела меркель, йенс шпан
12:16 26.11.2021 (обновлено: 13:06 26.11.2021)
В Германии ВВС подключили к перевозке заразившихся коронавирусом в больницы
ВВС Германии подключили к перевозке в больницы заразившихся коронавирусом