https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760849061.html
В Крыму заболеваемость COVID-19 резко пошла на спад
В Крыму заболеваемость COVID-19 резко пошла на спад - РИА Новости, 26.11.2021
В Крыму заболеваемость COVID-19 резко пошла на спад
Заболеваемость коронавирусом в Крыму резко пошла на спад, снижение числа заболевших фиксируется пятый день подряд, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:53
2021-11-26T11:53
2021-11-26T11:53
распространение коронавируса
общество
республика крым
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585174738_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_291f0b06edffefa8f6aabf383e6a3add.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Крыму резко пошла на спад, снижение числа заболевших фиксируется пятый день подряд, сообщает Минздрав региона.За 19 ноября в республике было выявлено максимальное с начала пандемии число заболевших коронавирусом - 886. Снижение числа заболевших началось с 20 ноября, когда зарегистрировали 884 случая."За 25 ноября зарегистрировано 618 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 617 человек", - говорится в сообщении.Протестировано на коронавирус за сутки 6 448 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в Крыму превысило 117 тысяч, выздоровели более 105 тысяч. Умерли 3511 человека (в том числе за последние сутки – 23).
https://ria.ru/20211126/voz-1760818209.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585174738_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_24768c9a8c1452066c1ec353bb61164c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В Крыму заболеваемость COVID-19 резко пошла на спад
Заболеваемость COVID-19 в Крыму пошла на спад, число заражений снижается пятый день подряд