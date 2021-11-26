https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760849061.html

В Крыму заболеваемость COVID-19 резко пошла на спад

В Крыму заболеваемость COVID-19 резко пошла на спад - РИА Новости, 26.11.2021

В Крыму заболеваемость COVID-19 резко пошла на спад

Заболеваемость коронавирусом в Крыму резко пошла на спад, снижение числа заболевших фиксируется пятый день подряд, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:53

2021-11-26T11:53

2021-11-26T11:53

распространение коронавируса

общество

республика крым

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Крыму резко пошла на спад, снижение числа заболевших фиксируется пятый день подряд, сообщает Минздрав региона.За 19 ноября в республике было выявлено максимальное с начала пандемии число заболевших коронавирусом - 886. Снижение числа заболевших началось с 20 ноября, когда зарегистрировали 884 случая."За 25 ноября зарегистрировано 618 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 617 человек", - говорится в сообщении.Протестировано на коронавирус за сутки 6 448 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в Крыму превысило 117 тысяч, выздоровели более 105 тысяч. Умерли 3511 человека (в том числе за последние сутки – 23).

https://ria.ru/20211126/voz-1760818209.html

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общество, республика крым, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19