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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760849061.html
В Крыму заболеваемость COVID-19 резко пошла на спад
В Крыму заболеваемость COVID-19 резко пошла на спад - РИА Новости, 26.11.2021
В Крыму заболеваемость COVID-19 резко пошла на спад
Заболеваемость коронавирусом в Крыму резко пошла на спад, снижение числа заболевших фиксируется пятый день подряд, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:53
2021-11-26T11:53
распространение коронавируса
общество
республика крым
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Крыму резко пошла на спад, снижение числа заболевших фиксируется пятый день подряд, сообщает Минздрав региона.За 19 ноября в республике было выявлено максимальное с начала пандемии число заболевших коронавирусом - 886. Снижение числа заболевших началось с 20 ноября, когда зарегистрировали 884 случая."За 25 ноября зарегистрировано 618 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 617 человек", - говорится в сообщении.Протестировано на коронавирус за сутки 6 448 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в Крыму превысило 117 тысяч, выздоровели более 105 тысяч. Умерли 3511 человека (в том числе за последние сутки – 23).
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общество, республика крым, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:53 26.11.2021
 
В Крыму заболеваемость COVID-19 резко пошла на спад

Заболеваемость COVID-19 в Крыму пошла на спад, число заражений снижается пятый день подряд

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник на блокпосту при въезде в Севастополь
Медицинский работник на блокпосту при въезде в Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Крыму резко пошла на спад, снижение числа заболевших фиксируется пятый день подряд, сообщает Минздрав региона.
За 19 ноября в республике было выявлено максимальное с начала пандемии число заболевших коронавирусом - 886. Снижение числа заболевших началось с 20 ноября, когда зарегистрировали 884 случая.
"За 25 ноября зарегистрировано 618 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 617 человек", - говорится в сообщении.
Протестировано на коронавирус за сутки 6 448 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в Крыму превысило 117 тысяч, выздоровели более 105 тысяч. Умерли 3511 человека (в том числе за последние сутки – 23).
Пункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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