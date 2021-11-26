https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760844733.html
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 624 человека
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 624 человека - РИА Новости, 26.11.2021
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 624 человека
За сутки в Москве госпитализированы 916 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 624 человека, сообщает в пятницу оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:34
2021-11-26T11:34
2021-11-26T11:34
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 916 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 624 человека, сообщает в пятницу оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Уточняется, что в городе выздоровели еще 5136 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 755 581. В столице скончались 94 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 624 человека
В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 624 человека, еще 916 госпитализировали с COVID-19