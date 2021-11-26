11:17 26.11.2021 (обновлено: 11:42 26.11.2021)
В России выявили 34 690 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 34 690 новых случаев заражения коронавирусом
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники и пациент с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в России прибавилось 34,7 тысячи заболевших COVID-19, а общее их число превысило девять с половиной миллионов, следует из данных оперативного штаба.
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 34 690 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2466 (7,1 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне зарегистрировали 33 796 инфицированных, темп прироста увеличился с 0,36 до 0,37 процента. Максимума показатель достиг 6 ноября — 41 335 заболевших.
Умерли 1235 человек (накануне — 1238). Здесь рекорд держался два дня подряд — 19 и 20 ноября фиксировали по 1254 смерти.
Выписались после лечения 36 145 пациентов.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3929 (днем ранее было 3349), Подмосковье — 1812, Санкт-Петербурге — 1704, Самарской области — 1184, Краснодарском крае — 807, Воронежской области — 765, Нижегородской — 731, Свердловской — 724, Красноярском крае — 711, Пермском — 691.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — девять заболевших, в Ненецком автономном округе их 14, а в Калмыкии — 25.
В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 502 879 человек, из них 270 292 человека скончались, 8 200 971 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 260 миллионов инфицированных, более пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.