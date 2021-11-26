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Краснодарский край
https://ria.ru/20211126/kontrakty-1760947265.html
На Кубани планируют заключить до апреля 80% контрактов по нацпроектам
На Кубани планируют заключить до апреля 80% контрактов по нацпроектам - РИА Новости, 26.11.2021
На Кубани планируют заключить до апреля 80% контрактов по нацпроектам
Краснодарский край планирует 80% контрактов по нацпроектам на 2022 год заключить до апреля, сообщает администрация региона. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:08
2021-11-26T18:08
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Краснодарский край планирует 80% контрактов по нацпроектам на 2022 год заключить до апреля, сообщает администрация региона."Национальные проекты дают возможность для нашего края решить многие проблемы, построить объекты, о которых нас просили люди. 80% контрактов на 2022 год должны быть заключены до 1 апреля, иначе мы рискуем не получить федеральные средства. Поэтому соответствующую работу необходимо начинать уже сейчас", – приводятся в сообщении слова главы края Вениамина Кондратьева.Как отметил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, при реализации нацпроектов ежегодно повторяются проблемы, которые носят системный характер. "Федерация направляет деньги на решения важных задач. По каким-то проектам мы идем с опережением, но есть и системные проблемы, например, в строительной отрасли. Необходимо обучать проектные организации, чтобы обеспечить полную реализацию программ", – пояснил Табельский.Как добавила глава департамента организации проектной деятельности Светлана Герих, для контроля работы по каждому направлению в министерствах и ведомствах края создали проектные офисы. Их возглавляют заместители министров и руководителей, которые в 2022 году пройдут программы повышения квалификации.
https://ria.ru/20211125/kuban-1760784402.html
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
18:08 26.11.2021
 
На Кубани планируют заключить до апреля 80% контрактов по нацпроектам

Краснодарский край планирует заключить до апреля 80% контрактов по нацпроектам на 2022 год

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПоселок городского типа Сириус в Краснодарском крае
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Краснодарский край планирует 80% контрактов по нацпроектам на 2022 год заключить до апреля, сообщает администрация региона.
"Национальные проекты дают возможность для нашего края решить многие проблемы, построить объекты, о которых нас просили люди. 80% контрактов на 2022 год должны быть заключены до 1 апреля, иначе мы рискуем не получить федеральные средства. Поэтому соответствующую работу необходимо начинать уже сейчас", – приводятся в сообщении слова главы края Вениамина Кондратьева.
Кубанская набережная в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 19:33Краснодарский край
На Кубани введут систему мотивации для исполнителей нацпроектов
Как отметил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, при реализации нацпроектов ежегодно повторяются проблемы, которые носят системный характер. "Федерация направляет деньги на решения важных задач. По каким-то проектам мы идем с опережением, но есть и системные проблемы, например, в строительной отрасли. Необходимо обучать проектные организации, чтобы обеспечить полную реализацию программ", – пояснил Табельский.
Как добавила глава департамента организации проектной деятельности Светлана Герих, для контроля работы по каждому направлению в министерствах и ведомствах края создали проектные офисы. Их возглавляют заместители министров и руководителей, которые в 2022 году пройдут программы повышения квалификации.
Виноградник - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 19:34Краснодарский край
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Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайВениамин КондратьевРоссия
 
 
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