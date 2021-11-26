https://ria.ru/20211126/konfuz-1760992338.html

Депутат сходил в уборную во время совещания и стал звездой соцсетей

Мексиканский депутат оконфузился во время совещания и стал звездой соцсетей - РИА Новости, 26.11.2021

Депутат сходил в уборную во время совещания и стал звездой соцсетей

Мексиканский депутат Федерико Деринг попал в неловкую ситуацию, забыв выключить камеру во время онлайн-совещания. Видео с его конфузом быстро стало вирусным в... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T23:26

2021-11-26T23:26

2021-11-26T23:27

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мексиканский депутат Федерико Деринг попал в неловкую ситуацию, забыв выключить камеру во время онлайн-совещания. Видео с его конфузом быстро стало вирусным в местном сегменте интернета, пишет Mirror.Политик посетил уборную со смартфоном и слишком поздно заметил включенную камеру. Затем он поспешил извиниться и отключился.По данным портала, инцидент произошел во время онлайн-совещания депутатов Конгресса города Мехико.

https://ria.ru/20210210/filtr-1596832918.html

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в мире, мексика, мехико (город)