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Депутат сходил в уборную во время совещания и стал звездой соцсетей
Мексиканский депутат оконфузился во время совещания и стал звездой соцсетей - РИА Новости, 26.11.2021
Депутат сходил в уборную во время совещания и стал звездой соцсетей
Мексиканский депутат Федерико Деринг попал в неловкую ситуацию, забыв выключить камеру во время онлайн-совещания. Видео с его конфузом быстро стало вирусным в... РИА Новости, 26.11.2021
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мексиканский депутат Федерико Деринг попал в неловкую ситуацию, забыв выключить камеру во время онлайн-совещания. Видео с его конфузом быстро стало вирусным в местном сегменте интернета, пишет Mirror.Политик посетил уборную со смартфоном и слишком поздно заметил включенную камеру. Затем он поспешил извиниться и отключился.По данным портала, инцидент произошел во время онлайн-совещания депутатов Конгресса города Мехико.
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в мире, мексика, мехико (город)
23:26 26.11.2021 (обновлено: 23:27 26.11.2021)
 
Мексиканский депутат оконфузился во время совещания и стал звездой соцсетей

Мексиканский депутат Деринг не выключил камеру во время онлайн-совещания и оконфузился

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Fotolia / kantver
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мексиканский депутат Федерико Деринг попал в неловкую ситуацию, забыв выключить камеру во время онлайн-совещания. Видео с его конфузом быстро стало вирусным в местном сегменте интернета, пишет Mirror.
Политик посетил уборную со смартфоном и слишком поздно заметил включенную камеру. Затем он поспешил извиниться и отключился.
По данным портала, инцидент произошел во время онлайн-совещания депутатов Конгресса города Мехико.
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