https://ria.ru/20211126/konflikt-1760826087.html

В Крыму обвинили США в эскалации конфликта в Черном море

В Крыму обвинили США в эскалации конфликта в Черном море - РИА Новости, 26.11.2021

В Крыму обвинили США в эскалации конфликта в Черном море

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что США и их партнеры сознательно идут на эскалацию военного конфликта, наращивая свое военное... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T09:42

2021-11-26T09:42

2021-11-26T09:42

в мире

сша

республика крым

нато

военно-морские силы сша

черное море

александр форманчук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759084355_0:1051:2048:2203_1920x0_80_0_0_654c239b956b624ea313d6581705a60a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что США и их партнеры сознательно идут на эскалацию военного конфликта, наращивая свое военное присутствие в Черном море.Накануне ракетный эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил американский Шестой флот. Корабль вместе с союзниками и партнерами НАТО будет обеспечивать в регионе "безопасность и стабильность" на водном пути."К сожалению, идет эскалация ситуации. В этом году в Черном море побывали около 40 кораблей американских и членов НАТО. Эта ситуация становится реальной угрозой военного конфликта. Идет скоординированная эскалация напряжения в Черном море", - сказал РИА Новости Форманчук.При этом, по его словам, военная группировка, дислоцируемая в Крыму, готова к любой военной провокации."Наша страна готова нейтрализовать любую военную угрозу своими собственными возможностями", - сказал Форманчук.

https://ria.ru/20211124/istrebiteli-1760461970.html

https://ria.ru/20211121/ucheniya-1760042458.html

сша

республика крым

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, республика крым, нато, военно-морские силы сша, черное море, александр форманчук