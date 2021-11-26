https://ria.ru/20211126/konflikt-1760826087.html
В Крыму обвинили США в эскалации конфликта в Черном море
В Крыму обвинили США в эскалации конфликта в Черном море - РИА Новости, 26.11.2021
В Крыму обвинили США в эскалации конфликта в Черном море
Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что США и их партнеры сознательно идут на эскалацию военного конфликта, наращивая свое военное... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:42
2021-11-26T09:42
2021-11-26T09:42
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республика крым
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черное море
александр форманчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что США и их партнеры сознательно идут на эскалацию военного конфликта, наращивая свое военное присутствие в Черном море.Накануне ракетный эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил американский Шестой флот. Корабль вместе с союзниками и партнерами НАТО будет обеспечивать в регионе "безопасность и стабильность" на водном пути."К сожалению, идет эскалация ситуации. В этом году в Черном море побывали около 40 кораблей американских и членов НАТО. Эта ситуация становится реальной угрозой военного конфликта. Идет скоординированная эскалация напряжения в Черном море", - сказал РИА Новости Форманчук.При этом, по его словам, военная группировка, дислоцируемая в Крыму, готова к любой военной провокации."Наша страна готова нейтрализовать любую военную угрозу своими собственными возможностями", - сказал Форманчук.
https://ria.ru/20211124/istrebiteli-1760461970.html
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в мире, сша, республика крым, нато, военно-морские силы сша, черное море, александр форманчук
В Крыму обвинили США в эскалации конфликта в Черном море
Глава ОП Крыма Форманчук обвинил США в эскалации конфликта в Черном море