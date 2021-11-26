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В Крыму обвинили США в эскалации конфликта в Черном море
В Крыму обвинили США в эскалации конфликта в Черном море - РИА Новости, 26.11.2021
В Крыму обвинили США в эскалации конфликта в Черном море
Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что США и их партнеры сознательно идут на эскалацию военного конфликта, наращивая свое военное... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:42
2021-11-26T09:42
в мире
сша
республика крым
нато
военно-морские силы сша
черное море
александр форманчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что США и их партнеры сознательно идут на эскалацию военного конфликта, наращивая свое военное присутствие в Черном море.Накануне ракетный эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил американский Шестой флот. Корабль вместе с союзниками и партнерами НАТО будет обеспечивать в регионе "безопасность и стабильность" на водном пути."К сожалению, идет эскалация ситуации. В этом году в Черном море побывали около 40 кораблей американских и членов НАТО. Эта ситуация становится реальной угрозой военного конфликта. Идет скоординированная эскалация напряжения в Черном море", - сказал РИА Новости Форманчук.При этом, по его словам, военная группировка, дислоцируемая в Крыму, готова к любой военной провокации."Наша страна готова нейтрализовать любую военную угрозу своими собственными возможностями", - сказал Форманчук.
https://ria.ru/20211124/istrebiteli-1760461970.html
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сша
республика крым
черное море
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в мире, сша, республика крым, нато, военно-морские силы сша, черное море, александр форманчук
09:42 26.11.2021
 
В Крыму обвинили США в эскалации конфликта в Черном море

Глава ОП Крыма Форманчук обвинил США в эскалации конфликта в Черном море

© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth FleetАмериканские корабли Mount Whitney и Porter с болгарским фрегатом BGS Gordi в Черном море
Американские корабли Mount Whitney и Porter с болгарским фрегатом BGS Gordi в Черном море - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что США и их партнеры сознательно идут на эскалацию военного конфликта, наращивая свое военное присутствие в Черном море.
Накануне ракетный эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил американский Шестой флот. Корабль вместе с союзниками и партнерами НАТО будет обеспечивать в регионе "безопасность и стабильность" на водном пути.
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"К сожалению, идет эскалация ситуации. В этом году в Черном море побывали около 40 кораблей американских и членов НАТО. Эта ситуация становится реальной угрозой военного конфликта. Идет скоординированная эскалация напряжения в Черном море", - сказал РИА Новости Форманчук.
При этом, по его словам, военная группировка, дислоцируемая в Крыму, готова к любой военной провокации.
"Наша страна готова нейтрализовать любую военную угрозу своими собственными возможностями", - сказал Форманчук.
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В миреСШАРеспублика КрымНАТОВоенно-морские силы СШАЧерное мореАлександр Форманчук
 
 
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