09:56 26.11.2021 (обновлено: 11:03 26.11.2021)
В Китае назвали грубый просчет США из-за действий Пекина и Москвы
Читатели SCMP: сближение России и Китая стало грубейшим стратегическим просчетом США
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВМФ во время совместных российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие – 2021" в Японском море
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Читатели издания South China Morning Post положительно высказались о расширении российско-китайского военного сотрудничества и назвали сближение двух стран просчетом Соединенных Штатов.
"Альянс Россия/Китай — болтовни мало, все по делу. AUKUS, QUAD, саммит демократий — много шумихи и никакого содержания", — написал один из пользователей.
"Это будет грубейшим стратегическим и геополитическим просчетом США, поскольку Америка, по сути дела, полностью утратит свое влияние и в Центральной Азии", — добавил другой комментатор.
Читатели также отметили, что президенту США Джо Байдену не удалось повлиять на российского лидера Владимира Путина в вопросе отношений с Китаем.
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"Когда Байден встречался с Путиным, он надеялся на свои дружеские заигрывания, пытаясь создать впечатление, что США/Россия противостоят Китаю. А Путин не моргнул (моргает только Байден)", — написал MindClarity X.
Некоторые пользователи назвали США "величайшей угрозой для мира во всем мире".
На этой неделе министры обороны России и Китая провели рабочую встречу в формате видеоконференции. Главной темой переговоров стало подведение итогов совместных патрулирований в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Главы ведомств договорились наращивать взаимодействие между Вооруженными силами России и Китая и утвердили дорожную карту развития сотрудничества в военной области на ближайшие несколько лет.
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