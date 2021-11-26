Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211126/kitay-1760828137.html
В Китае назвали грубый просчет США из-за действий Пекина и Москвы
В Китае назвали грубый просчет США из-за действий Пекина и Москвы - РИА Новости, 26.11.2021
В Китае назвали грубый просчет США из-за действий Пекина и Москвы
Читатели издания South China Morning Post положительно высказались о расширении российско-китайского военного сотрудничества и назвали сближение двух стран... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:56
2021-11-26T11:03
в мире
сша
китай
сергей шойгу
владимир путин
джо байден
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755139529_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d9d8696fe016d0e6d97cce36425f2c3.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Читатели издания South China Morning Post положительно высказались о расширении российско-китайского военного сотрудничества и назвали сближение двух стран просчетом Соединенных Штатов."Альянс Россия/Китай — болтовни мало, все по делу. AUKUS, QUAD, саммит демократий — много шумихи и никакого содержания", — написал один из пользователей."Это будет грубейшим стратегическим и геополитическим просчетом США, поскольку Америка, по сути дела, полностью утратит свое влияние и в Центральной Азии", — добавил другой комментатор.Читатели также отметили, что президенту США Джо Байдену не удалось повлиять на российского лидера Владимира Путина в вопросе отношений с Китаем."Когда Байден встречался с Путиным, он надеялся на свои дружеские заигрывания, пытаясь создать впечатление, что США/Россия противостоят Китаю. А Путин не моргнул (моргает только Байден)", — написал MindClarity X.Некоторые пользователи назвали США "величайшей угрозой для мира во всем мире".На этой неделе министры обороны России и Китая провели рабочую встречу в формате видеоконференции. Главной темой переговоров стало подведение итогов совместных патрулирований в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главы ведомств договорились наращивать взаимодействие между Вооруженными силами России и Китая и утвердили дорожную карту развития сотрудничества в военной области на ближайшие несколько лет. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211124/kitay-1760484685.html
https://ria.ru/20211031/kitay-1757019471.html
https://ria.ru/20211023/kitay-1755914519.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755139529_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_ef198d348c9e58d0a17948d57ca83f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, китай, сергей шойгу, владимир путин, джо байден, россия
09:56 26.11.2021 (обновлено: 11:03 26.11.2021)
 
В Китае назвали грубый просчет США из-за действий Пекина и Москвы

Читатели SCMP: сближение России и Китая стало грубейшим стратегическим просчетом США

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВМФ во время совместных российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие – 2021" в Японском море
Военнослужащий ВМФ во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Читатели издания South China Morning Post положительно высказались о расширении российско-китайского военного сотрудничества и назвали сближение двух стран просчетом Соединенных Штатов.
"Альянс Россия/Китай — болтовни мало, все по делу. AUKUS, QUAD, саммит демократий — много шумихи и никакого содержания", — написал один из пользователей.
"Это будет грубейшим стратегическим и геополитическим просчетом США, поскольку Америка, по сути дела, полностью утратит свое влияние и в Центральной Азии", — добавил другой комментатор.
Читатели также отметили, что президенту США Джо Байдену не удалось повлиять на российского лидера Владимира Путина в вопросе отношений с Китаем.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 11:50
Китайцы набросились на США из-за агрессии против России
"Когда Байден встречался с Путиным, он надеялся на свои дружеские заигрывания, пытаясь создать впечатление, что США/Россия противостоят Китаю. А Путин не моргнул (моргает только Байден)", — написал MindClarity X.
Некоторые пользователи назвали США "величайшей угрозой для мира во всем мире".
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 08:00
Это садизм: китайцы призвали флот США к ответу за загадочную катастрофу
На этой неделе министры обороны России и Китая провели рабочую встречу в формате видеоконференции. Главной темой переговоров стало подведение итогов совместных патрулирований в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Главы ведомств договорились наращивать взаимодействие между Вооруженными силами России и Китая и утвердили дорожную карту развития сотрудничества в военной области на ближайшие несколько лет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 09:55
"У нас кое-что получше": китайцы восхитились словами Путина о военном союзе
 
В миреСШАКитайСергей ШойгуВладимир ПутинДжо БайденРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12В Москве выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусом
11:06Расследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СК
11:02Аэрофлот готовится к введению QR-кодов
11:01Борт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажирки
10:58В Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти
10:58В Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахте
10:54В КЧР ликвидировали боевиков, готовивших теракты
10:51В "Листвяжной" нашли живого шахтера
10:49Собянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикально
10:47Семьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСС
10:47Собянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможно
10:42Собянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годы
10:41ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19
10:39В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населения
10:36Алиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и Пашиняном
10:33Результаты расследования о "дырке" в "Союзе" направили правоохранителям
10:32В Карачаевском районе КЧР ввели режим контртеррористической операции
10:31На Сахалине учительница сыграла с детьми в игру на раздевание
10:31На Украине назвали условие для введения военного положения
10:30В Благовещенске ввели QR-коды для посещения крупных строительных магазинов
Лента новостейМолния
В Москве выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусомРасследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СКАэрофлот готовится к введению QR-кодовБорт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажиркиВ Киргизии пресекли попытку насильственного захвата властиВ Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахтеВ КЧР ликвидировали боевиков, готовивших терактыВ "Листвяжной" нашли живого шахтераСобянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикальноСемьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСССобянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможноСобянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годыЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населенияАлиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и ПашиняномРезультаты расследования о "дырке" в "Союзе" направили правоохранителям В Карачаевском районе КЧР ввели режим контртеррористической операцииНа Сахалине учительница сыграла с детьми в игру на раздеваниеНа Украине назвали условие для введения военного положенияВ Благовещенске ввели QR-коды для посещения крупных строительных магазинов