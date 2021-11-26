https://ria.ru/20211126/kitay-1760828137.html

В Китае назвали грубый просчет США из-за действий Пекина и Москвы

В Китае назвали грубый просчет США из-за действий Пекина и Москвы - РИА Новости, 26.11.2021

В Китае назвали грубый просчет США из-за действий Пекина и Москвы

Читатели издания South China Morning Post положительно высказались о расширении российско-китайского военного сотрудничества и назвали сближение двух стран... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T09:56

2021-11-26T09:56

2021-11-26T11:03

в мире

сша

китай

сергей шойгу

владимир путин

джо байден

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755139529_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d9d8696fe016d0e6d97cce36425f2c3.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Читатели издания South China Morning Post положительно высказались о расширении российско-китайского военного сотрудничества и назвали сближение двух стран просчетом Соединенных Штатов."Альянс Россия/Китай — болтовни мало, все по делу. AUKUS, QUAD, саммит демократий — много шумихи и никакого содержания", — написал один из пользователей."Это будет грубейшим стратегическим и геополитическим просчетом США, поскольку Америка, по сути дела, полностью утратит свое влияние и в Центральной Азии", — добавил другой комментатор.Читатели также отметили, что президенту США Джо Байдену не удалось повлиять на российского лидера Владимира Путина в вопросе отношений с Китаем."Когда Байден встречался с Путиным, он надеялся на свои дружеские заигрывания, пытаясь создать впечатление, что США/Россия противостоят Китаю. А Путин не моргнул (моргает только Байден)", — написал MindClarity X.Некоторые пользователи назвали США "величайшей угрозой для мира во всем мире".На этой неделе министры обороны России и Китая провели рабочую встречу в формате видеоконференции. Главной темой переговоров стало подведение итогов совместных патрулирований в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главы ведомств договорились наращивать взаимодействие между Вооруженными силами России и Китая и утвердили дорожную карту развития сотрудничества в военной области на ближайшие несколько лет. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211124/kitay-1760484685.html

https://ria.ru/20211031/kitay-1757019471.html

https://ria.ru/20211023/kitay-1755914519.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, сергей шойгу, владимир путин, джо байден, россия