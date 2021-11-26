https://ria.ru/20211126/kirgiziya-1760837653.html
В Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти
В Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти - РИА Новости, 26.11.2021
В Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти
Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку госпереворота, который, по их версии, планировалось осуществить после предстоящих выборов в парламент, сообщает в... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:58
2021-11-26T10:58
2021-11-26T10:58
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БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку госпереворота, который, по их версии, планировалось осуществить после предстоящих выборов в парламент, сообщает в пятницу пресс-служба госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики."В ходе проводимой ГКНБ и МВД работы по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов, были получены данные о группе лиц, планирующих организацию провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов, с последующим насильственным захватом власти", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, руководили этой группой депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники."Установлено, что после оглашения итогов предстоящих парламентских выборов, рассчитывая на поддержку отдельных политических сил, в том числе проигравших выборы, данная группа планировала организовать массовые акции протеста на территории г.Бишкек с последующим обострением ситуации, провокацией столкновений с силами правопорядка и дальнейшим насильственным захватом власти. В указанных целях, группой велся подбор около 1000 агрессивно настроенных молодых людей, для организации массовых акций протеста, с которыми проводились систематические встречи, направленные на их идеологическую обработку против государственных структур, обсуждались планы по провокации массовых беспорядков, с дальнейшим подталкиванием на насильственный захват власти", - отметили в пресс-службе.Как сообщается, по местам жительства активных участников группы и в арендуемом ими офисе были проведены обыски, "в результате которых, помимо документальных материалов, подтверждающих подготовку к преступлению, обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства"."По результатам проведенных следственных действий и полученных в ходе расследования неопровержимых доказательств принято решение о задержании и привлечении к уголовной ответственности более 15 активных членов упомянутой группы лиц", - подытожили в ведомстве.Повторные выборы в парламент Киргизии указом президента назначены на 28 ноября. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
https://ria.ru/20210829/kirgiziya-1747704306.html
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в мире, киргизия, бишкек
В Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти
Спецслужбы Киргизии пресекли попытку госпереворота, планировавшегося после выборов
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости.
Спецслужбы Киргизии
предотвратили попытку госпереворота, который, по их версии, планировалось осуществить после предстоящих выборов в парламент, сообщает в пятницу пресс-служба госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.
"В ходе проводимой ГКНБ и МВД работы по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов, были получены данные о группе лиц, планирующих организацию провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов, с последующим насильственным захватом власти", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, руководили этой группой депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники.
"Установлено, что после оглашения итогов предстоящих парламентских выборов, рассчитывая на поддержку отдельных политических сил, в том числе проигравших выборы, данная группа планировала организовать массовые акции протеста на территории г.Бишкек
с последующим обострением ситуации, провокацией столкновений с силами правопорядка и дальнейшим насильственным захватом власти. В указанных целях, группой велся подбор около 1000 агрессивно настроенных молодых людей, для организации массовых акций протеста, с которыми проводились систематические встречи, направленные на их идеологическую обработку против государственных структур, обсуждались планы по провокации массовых беспорядков, с дальнейшим подталкиванием на насильственный захват власти", - отметили в пресс-службе.
Как сообщается, по местам жительства активных участников группы и в арендуемом ими офисе были проведены обыски, "в результате которых, помимо документальных материалов, подтверждающих подготовку к преступлению, обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства".
"По результатам проведенных следственных действий и полученных в ходе расследования неопровержимых доказательств принято решение о задержании и привлечении к уголовной ответственности более 15 активных членов упомянутой группы лиц", - подытожили в ведомстве.
Повторные выборы в парламент Киргизии указом президента назначены на 28 ноября. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.