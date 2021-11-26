Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211126/kazan-1760857439.html
Суд в Казани рассмотрит дела участников незаконной акции против QR-кодов
Суд в Казани рассмотрит дела участников незаконной акции против QR-кодов - РИА Новости, 26.11.2021
Суд в Казани рассмотрит дела участников незаконной акции против QR-кодов
Вахитовский районный суд Казани в пятницу рассмотрит 12 материалов в отношении задержанных в четверг участников несогласованной акции против введения QR-кодов,... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:32
2021-11-26T12:32
казань
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758432948_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13e9d9af80f6af5bbde9ceafb2d5ae1c.jpg
КАЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани в пятницу рассмотрит 12 материалов в отношении задержанных в четверг участников несогласованной акции против введения QR-кодов, сообщил представитель суда.Несогласованная акция противников введения QR-кодов прошла вечером в четверг в Казани около мэрии. Участники акции утверждали, что введенные в Татарстане ограничения нарушают их конституционные права и ограничивают свободу передвижения. Полицейские несколько раз просили собравшихся разойтись и не нарушать общественный порядок, после чего некоторых из них задержали."На данный момент в суд поступило 12 материалов", - сказал представитель суда журналистам.По его информации, часть из поступивших материалов – по части 2 статьи 20.0 КоАП РФ "организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия", несколько – по части 5 этой же статьи "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".Согласно действующему законодательству, проведение публичных акций необходимо согласовать с властям за 10-15 дней до мероприятия. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции решением местных властей с 30 октября проведение массовых мероприятий в Татарстане запрещено.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков.
https://ria.ru/20211123/kazan-1760397748.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758432948_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_16b3698fb0f65ee9cfd96cb05cca66f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казань, россия
12:32 26.11.2021
 
Суд в Казани рассмотрит дела участников незаконной акции против QR-кодов

Суд в Казани рассмотрит материалы на участников несанкционированной акции против QR-кодов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода в ресторане
Проверка QR-кода в ресторане - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани в пятницу рассмотрит 12 материалов в отношении задержанных в четверг участников несогласованной акции против введения QR-кодов, сообщил представитель суда.
Несогласованная акция противников введения QR-кодов прошла вечером в четверг в Казани около мэрии. Участники акции утверждали, что введенные в Татарстане ограничения нарушают их конституционные права и ограничивают свободу передвижения. Полицейские несколько раз просили собравшихся разойтись и не нарушать общественный порядок, после чего некоторых из них задержали.
Объявление на дверях автобуса в Казани - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 17:55Распространение коронавируса
В Казани арестовали пассажира, брызнувшего в кондуктора из баллончика
"На данный момент в суд поступило 12 материалов", - сказал представитель суда журналистам.
По его информации, часть из поступивших материалов – по части 2 статьи 20.0 КоАП РФ "организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия", несколько – по части 5 этой же статьи "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
Согласно действующему законодательству, проведение публичных акций необходимо согласовать с властям за 10-15 дней до мероприятия. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции решением местных властей с 30 октября проведение массовых мероприятий в Татарстане запрещено.
В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков.
 
КазаньРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследство
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
23:22Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
23:10Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
23:08Ситуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной
23:03В Петербурге арестовали миллиардера Ебралидзе
Лента новостейМолния
Юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследствоВ Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКСБайден пообещал поговорить с Путиным и ЗеленскимГордон обвинил Зеленского в непорядочностиРазумков заявил о желании баллотироваться в президенты УкраиныСитуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженнойВ Петербурге арестовали миллиардера Ебралидзе