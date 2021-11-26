https://ria.ru/20211126/kazan-1760857439.html

Суд в Казани рассмотрит дела участников незаконной акции против QR-кодов

Суд в Казани рассмотрит дела участников незаконной акции против QR-кодов - РИА Новости, 26.11.2021

Суд в Казани рассмотрит дела участников незаконной акции против QR-кодов

Вахитовский районный суд Казани в пятницу рассмотрит 12 материалов в отношении задержанных в четверг участников несогласованной акции против введения QR-кодов,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:32

2021-11-26T12:32

2021-11-26T12:32

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КАЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани в пятницу рассмотрит 12 материалов в отношении задержанных в четверг участников несогласованной акции против введения QR-кодов, сообщил представитель суда.Несогласованная акция противников введения QR-кодов прошла вечером в четверг в Казани около мэрии. Участники акции утверждали, что введенные в Татарстане ограничения нарушают их конституционные права и ограничивают свободу передвижения. Полицейские несколько раз просили собравшихся разойтись и не нарушать общественный порядок, после чего некоторых из них задержали."На данный момент в суд поступило 12 материалов", - сказал представитель суда журналистам.По его информации, часть из поступивших материалов – по части 2 статьи 20.0 КоАП РФ "организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия", несколько – по части 5 этой же статьи "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".Согласно действующему законодательству, проведение публичных акций необходимо согласовать с властям за 10-15 дней до мероприятия. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции решением местных властей с 30 октября проведение массовых мероприятий в Татарстане запрещено.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков.

https://ria.ru/20211123/kazan-1760397748.html

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казань, россия