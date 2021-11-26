https://ria.ru/20211126/kazan-1760843106.html

Из казанской больницы выпишут пострадавших от отравления метанолом

Из казанской больницы выпишут пострадавших от отравления метанолом - РИА Новости, 26.11.2021

Из казанской больницы выпишут пострадавших от отравления метанолом

Врачи в пятницу выписывают из казанской горбольницы №7 четверых остававшихся на лечении пострадавших от отравления метанолом на вечеринке в Казани, сообщил РИА... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:29

2021-11-26T11:29

2021-11-26T11:29

происшествия

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КАЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Врачи в пятницу выписывают из казанской горбольницы №7 четверых остававшихся на лечении пострадавших от отравления метанолом на вечеринке в Казани, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.Ранее были выписаны семеро из 11 пострадавших, проходивших лечение в стационаре в Казани.По информации минздрава республики, 13 человек 16 ноября были доставлены в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Одну женщину отпустили в тот же день, так как анализы не показали наличия метанола. Две девушки находились в тяжелом состоянии, одна – в крайне тяжелом, позднее она скончалась.По данным регионального СУСК, в ночь на 16 ноября группа из 18 человек 1999-2003 годов рождения отмечала день рождения в коттедже в казанском поселке Салмачи, большинство из них употребляли спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица. Позднее за медицинской помощью обратились еще две участвовавшие в вечеринке девушки – в Москве и Башкирии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Задержаны четверо жителей Казани, подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя."Сегодня выписывают четверых оставшихся пострадавших. Чувствуют они себя хорошо", - сказал собеседник агентства.Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что отравившиеся по ошибке выпили "незамерзайку". Было установлено, что один один из участников праздника приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли. В багажнике каршерингового автомобиля бутыль привезли в коттедж, но при разгрузке по ошибке взяли вместо нее другую находившуюся в багажнике автомобиля бутыль – с незамерзающей автомобильной жидкостью. Затем молодые люди разбавили жидкость и употребили ее. Согласно заключению экспертизы, стеклоомывающая жидкость содержит 30% метанола.В ходе осмотра места происшествия бутыль с контрафактным алкоголем была изъята из автомобиля. Как отмечает региональное следственное управление СК РФ, по предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено.

https://ria.ru/20211118/otravlenie-1759572602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия