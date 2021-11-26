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Из казанской больницы выпишут пострадавших от отравления метанолом
Из казанской больницы выпишут пострадавших от отравления метанолом - РИА Новости, 26.11.2021
Из казанской больницы выпишут пострадавших от отравления метанолом
Врачи в пятницу выписывают из казанской горбольницы №7 четверых остававшихся на лечении пострадавших от отравления метанолом на вечеринке в Казани, сообщил РИА... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:29
2021-11-26T11:29
происшествия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
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КАЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Врачи в пятницу выписывают из казанской горбольницы №7 четверых остававшихся на лечении пострадавших от отравления метанолом на вечеринке в Казани, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.Ранее были выписаны семеро из 11 пострадавших, проходивших лечение в стационаре в Казани.По информации минздрава республики, 13 человек 16 ноября были доставлены в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Одну женщину отпустили в тот же день, так как анализы не показали наличия метанола. Две девушки находились в тяжелом состоянии, одна – в крайне тяжелом, позднее она скончалась.По данным регионального СУСК, в ночь на 16 ноября группа из 18 человек 1999-2003 годов рождения отмечала день рождения в коттедже в казанском поселке Салмачи, большинство из них употребляли спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица. Позднее за медицинской помощью обратились еще две участвовавшие в вечеринке девушки – в Москве и Башкирии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Задержаны четверо жителей Казани, подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя."Сегодня выписывают четверых оставшихся пострадавших. Чувствуют они себя хорошо", - сказал собеседник агентства.Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что отравившиеся по ошибке выпили "незамерзайку". Было установлено, что один один из участников праздника приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли. В багажнике каршерингового автомобиля бутыль привезли в коттедж, но при разгрузке по ошибке взяли вместо нее другую находившуюся в багажнике автомобиля бутыль – с незамерзающей автомобильной жидкостью. Затем молодые люди разбавили жидкость и употребили ее. Согласно заключению экспертизы, стеклоомывающая жидкость содержит 30% метанола.В ходе осмотра места происшествия бутыль с контрафактным алкоголем была изъята из автомобиля. Как отмечает региональное следственное управление СК РФ, по предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено.
https://ria.ru/20211118/otravlenie-1759572602.html
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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
11:29 26.11.2021
 
Из казанской больницы выпишут пострадавших от отравления метанолом

Из казанской больницы выпишут пострадавших от отравления метанолом на вечеринке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Врачи в пятницу выписывают из казанской горбольницы №7 четверых остававшихся на лечении пострадавших от отравления метанолом на вечеринке в Казани, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.
Ранее были выписаны семеро из 11 пострадавших, проходивших лечение в стационаре в Казани.
По информации минздрава республики, 13 человек 16 ноября были доставлены в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Одну женщину отпустили в тот же день, так как анализы не показали наличия метанола. Две девушки находились в тяжелом состоянии, одна – в крайне тяжелом, позднее она скончалась.
По данным регионального СУСК, в ночь на 16 ноября группа из 18 человек 1999-2003 годов рождения отмечала день рождения в коттедже в казанском поселке Салмачи, большинство из них употребляли спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица. Позднее за медицинской помощью обратились еще две участвовавшие в вечеринке девушки – в Москве и Башкирии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Задержаны четверо жителей Казани, подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя.
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 09:15
Число пострадавших от отравления метанолом в Казани возросло до 15
"Сегодня выписывают четверых оставшихся пострадавших. Чувствуют они себя хорошо", - сказал собеседник агентства.
Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что отравившиеся по ошибке выпили "незамерзайку". Было установлено, что один один из участников праздника приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли. В багажнике каршерингового автомобиля бутыль привезли в коттедж, но при разгрузке по ошибке взяли вместо нее другую находившуюся в багажнике автомобиля бутыль – с незамерзающей автомобильной жидкостью. Затем молодые люди разбавили жидкость и употребили ее. Согласно заключению экспертизы, стеклоомывающая жидкость содержит 30% метанола.
В ходе осмотра места происшествия бутыль с контрафактным алкоголем была изъята из автомобиля. Как отмечает региональное следственное управление СК РФ, по предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено.
 
ПроисшествияКазаньСледственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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