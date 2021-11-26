https://ria.ru/20211126/karabakh-1760773887.html

"Накопились вопросы" — зачем Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Сочи

"Накопились вопросы" — зачем Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Сочи - РИА Новости, 26.11.2021

"Накопились вопросы" — зачем Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Сочи

Встреча Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном должна помочь восстановлению транспортной системы и торговли на Южном Кавказе. Однако Армения и... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T08:00

2021-11-26T08:00

2021-11-26T08:03

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

евросовет

никол пашинян

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Встреча Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном должна помочь восстановлению транспортной системы и торговли на Южном Кавказе. Однако Армения и Азербайджан не питают иллюзий: после прошлогодней войны за Нагорный Карабах компромисса добиться сложно. Ситуацию усугубили недавние бои в Сюникской области. Есть ли у Москва шансы наладить переговорный процесс, разбиралось РИА Новости.Откатить назадЛидеры России, Армении и Азербайджана последний раз виделись в январе. Подписали соглашение об открытии транспортного сообщения на Южном Кавказе. Прошел почти год, но ничего не изменилось.Камнем преткновения стал так называемый Зангезурский коридор, связывающий армянский Сюник с азербайджанским эксклавом Нахичевань. В советское время тут была железная дорога, но в середине девяностых ее разобрали.Баку поднимал вопрос и об экстерриториальности коридора — то есть выводе его из армянского законодательства. Ереван против и расценивает это как посягательство на суверенитет.Более того, Ильхам Алиев заявлял, что исторически Сюникская область Армении — это азербайджанские земли. "Наш народ вернется в Зангезур (азербайджанское название. — Прим. ред.), который у нас отняли 101 год назад", — обещал он. Позже в Баку уточнили, что никогда не претендовали на Сюник. Замяли и тему экстерриториальности коридора.Но армяне не верят и требуют восстановить не только дорогу в эксклав, а все заблокированные маршруты.Спорные рубежиНе менее острая проблема — демаркация границ. В начале девяностых, когда большинство постсоветских стран определялись с этим, Армения и Азербайджан воевали.После подписания 9 ноября 2020-го трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе азербайджанцы приступили к разграничению. Ереван предпочел бы не торопиться, ведь остальные договоренности еще не реализовали.Весной армяне обвинили Баку в незаконном пересечении Сюникской и Гегаркуникской областей — раньше от соседей их отделяли земли, занятые теперь Азербайджаном. В Баку сослались на "технические трудности".В ноябре на участках дороги от Капана до нагорнокарабахских сел появились азербайджанские таможенные посты. Ереван забил тревогу: противник углубился на два километра армянской территории. Возобновились бои с применением артиллерии и бронетехники, обе стороны понесли потери. Стрельба прекратилась только после вмешательства Москвы."События в Сюнике подтверждают важность скорейшего запуска процесса делимитации и последующей демаркации азербайджано-армянской границы", — прокомментировал ситуацию в российском МИД.Посредничество Москвы и ЕвропыКаждый раз, когда на границе между Арменией и Азербайджаном происходят столкновения, Россия призывает к переговорам. При этом Москва признает, что для развития региона важно разблокировать все дороги. Через Южный Кавказ возможен прямой выход на Ближний Восток, в Турцию и Сирию.Накопившиеся проблемы Путин, Алиев и Пашинян планировали обсудить по видеосвязи в годовщину окончания карабахской войны — 9 ноября. Баку рассчитывал подписать с Ереваном мирное соглашение и запустить процесс делимитации и демаркации границ. Но диалог не состоялся. Стычки в Сюнике едва не сорвали весь переговорный процесс.Неожиданно к делу подключился ЕС. Председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы Армении и Азербайджана встретятся 15 декабря в Брюсселе на полях саммита "Восточного партнерства". В повестке все то же: мирный договор, граница, транспорт."По телефону лидеры Армении и Азербайджана условились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, что поможет предотвратить инциденты", — отметил Шарль Мишель.В Баку подтвердили участие в брюссельских переговорах, но подчеркнули: инициатива исходила от армян, чтобы затянуть процесс. Ереван объясняет, что рассматривает различные площадки не для затягивания, а, наоборот, приближения мира на Кавказе.Обе стороны признали: ЕС не сможет заменить Москву и стать посредником в урегулировании. На прорыв в Брюсселе никто не рассчитывает.Вскоре стало известно, что до саммита "Восточного партнерства" Алиев и Пашинян приедут в Сочи. Многого тоже не ждут: у Армении и Азербайджана слишком разные позиции.

https://ria.ru/20211118/syunik-1759522471.html

https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1729694182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, евросовет, никол пашинян, россия