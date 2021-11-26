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Липецкая область
https://ria.ru/20211126/kapremont-1760862834.html
Власти региона внепланово проверили качество капремонта домов
Власти региона внепланово проверили качество капремонта домов - РИА Новости, 26.11.2021
Власти региона внепланово проверили качество капремонта домов
Власти Липецкой области провели внеплановую проверку выполнения капитального ремонта в домах областного центра, из запланированного объема на 2021 год выполнены РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:52
2021-11-26T12:52
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 ноя – РИА Новости. Власти Липецкой области провели внеплановую проверку выполнения капитального ремонта в домах областного центра, из запланированного объема на 2021 год выполнены 80 процентов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он отметил, что в 2021 году капитальный ремонт был запланирован в 306 многоквартирных домах областного центра, в 30 зданиях капремонт по ряду причин перенесен на следующий год. А в части домов ремонтные работы еще продолжаются и завершатся, согласно графику, в декабре.По мнению региональных властей, программа капитального ремонта – это эффективный инструмент сохранения жилищного фонда и улучшения условия проживания людей, поэтому необходимо наращивать ее темпы и четко отслеживать качество исполнения. Сейчас есть несколько компаний, которые выполняют ряд серьезных работ по ремонту холодного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, крыши, фасада, фундамента домов с нарушениями договорных обязательств. Темп их работы вызывает обеспокоенность у заказчика, поэтому в случае нарушения контрактов, к ним будут применены штрафные санкции.Также губернатор отметил, что в 2022 году помимо многоквартирных жилых домов запланирован капитальный ремонт зданий, которые признаны культурным наследием.
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общество, липецкая область, игорь артамонов
12:52 26.11.2021
 

Власти региона внепланово проверили качество капремонта домов

© Фото : Официальный портал Администрации Липецкой областиВласти региона внепланово проверили качество капремонта домов
Власти региона внепланово проверили качество капремонта домов - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : Официальный портал Администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 26 ноя – РИА Новости. Власти Липецкой области провели внеплановую проверку выполнения капитального ремонта в домах областного центра, из запланированного объема на 2021 год выполнены 80 процентов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что в 2021 году капитальный ремонт был запланирован в 306 многоквартирных домах областного центра, в 30 зданиях капремонт по ряду причин перенесен на следующий год. А в части домов ремонтные работы еще продолжаются и завершатся, согласно графику, в декабре.
По мнению региональных властей, программа капитального ремонта – это эффективный инструмент сохранения жилищного фонда и улучшения условия проживания людей, поэтому необходимо наращивать ее темпы и четко отслеживать качество исполнения. Сейчас есть несколько компаний, которые выполняют ряд серьезных работ по ремонту холодного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, крыши, фасада, фундамента домов с нарушениями договорных обязательств. Темп их работы вызывает обеспокоенность у заказчика, поэтому в случае нарушения контрактов, к ним будут применены штрафные санкции.
"Все работы должны быть закончены в ближайшее время, несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются подрядчики. Жители не должны испытывать неудобства и дискомфорт", - заявил Артамонов.
Также губернатор отметил, что в 2022 году помимо многоквартирных жилых домов запланирован капитальный ремонт зданий, которые признаны культурным наследием.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 10:26Липецкая область
В Липецкой области капремонт проведут в 306 домах
 
Липецкая областьОбществоЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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