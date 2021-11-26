https://ria.ru/20211126/kaluga-1760913466.html

Завод под Калугой начал выпуск компонента эндопротеза коленного сустава

Завод под Калугой начал выпуск компонента эндопротеза коленного сустава - РИА Новости, 26.11.2021

Завод под Калугой начал выпуск компонента эндопротеза коленного сустава

ООО "Санатметал СНГ" в Обнинске (Калужская область), дочернее предприятие венгерской компании Sanatmetal, начало выпуск компонента эндопротеза коленного сустава РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:17

2021-11-26T16:17

2021-11-26T16:17

калужская область

экономика

общество

медицина

венгрия

обнинск

калужская область

здоровье - общество

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КАЛУГА, 26 ноя – РИА Новости. ООО "Санатметал СНГ" в Обнинске (Калужская область), дочернее предприятие венгерской компании Sanatmetal, начало выпуск компонента эндопротеза коленного сустава из российского сырья, сообщает правительство Калужской области.В пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетили дочернее предприятие венгерской компании "Sanatmetal" – ООО "Санатметал СНГ", где производят имплантаты и протезы для травматологии и ортопедии. Гости приняли участие в торжественном запуске производства компонента эндопротеза коленного сустава, который теперь будет полностью выпускаться из российского сырья, информирует правительство региона.Приветствуя собравшихся, Михаил Мурашко подчеркнул, что одним из приоритетных направлений экономического взаимодействия России и Венгрии является здравоохранение. По его словам, производимые на заводах компании изделия медицинского назначения соответствуют международным стандартам и имеют большой экспортный потенциал.Петер Сийярто в свою очередь заверил, что Венгрия готова и дальше развивать экономическое сотрудничество с Россией.Губернатор Калужской области тоже отметил высокое качество выпускаемых обнинским заводом медицинских изделий. "Очень важно, что это продукция высокой степени локализации. Завод логично вписался в наш фармацевтический кластер. Калужская область приложила много усилий для того, чтобы создать этот кластер, где сейчас успешно работают более 60 предприятий, в том числе и венгерское".Тема здравоохранения, по мнению губернатора, сегодня одна из самых актуальных и вызывает острую полемику в обществе. "Очень важно, что наряду с общей борьбой с пандемией, которая всех беспокоит, мы не забываем о важнейших направлениях развития и сбережения здоровья людей, о создании и предоставлении возможности им к комфортной жизни и долголетию. И значительный вклад в эту работу делаем совместными усилиями России и Венгрии", – подчеркнул Владислав Шапша.

https://ria.ru/20211124/shapsha-1760603135.html

https://ria.ru/20211122/shkoly-1760147580.html

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экономика, общество, медицина, венгрия, обнинск, калужская область, здоровье - общество, здоровье, михаил мурашко, петер сийярто, владислав шапша, россия