Завод под Калугой начал выпуск компонента эндопротеза коленного сустава
На заводе в Калужской области начали выпуск компонента эндопротеза коленного сустава
© Фото : предоставлено специалистами MaxBionicПротез руки, напечатанный на принтере
© Фото : предоставлено специалистами MaxBionic
КАЛУГА, 26 ноя – РИА Новости. ООО "Санатметал СНГ" в Обнинске (Калужская область), дочернее предприятие венгерской компании Sanatmetal, начало выпуск компонента эндопротеза коленного сустава из российского сырья, сообщает правительство Калужской области.
В пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетили дочернее предприятие венгерской компании "Sanatmetal" – ООО "Санатметал СНГ", где производят имплантаты и протезы для травматологии и ортопедии. Гости приняли участие в торжественном запуске производства компонента эндопротеза коленного сустава, который теперь будет полностью выпускаться из российского сырья, информирует правительство региона.
Приветствуя собравшихся, Михаил Мурашко подчеркнул, что одним из приоритетных направлений экономического взаимодействия России и Венгрии является здравоохранение. По его словам, производимые на заводах компании изделия медицинского назначения соответствуют международным стандартам и имеют большой экспортный потенциал.
"Травматология и ортопедия – это высоко конкурентные направления, в том числе в России. Компания "Санатметал" сегодня заняла одну из ниш, которая пока только набирает темпы, но если двигаться в инновационном развитии, то мы готовы с нашими научными институтами оказать содействие, в том числе уже имеющимися разработками для использования их на производстве", – сказал министр.
Петер Сийярто в свою очередь заверил, что Венгрия готова и дальше развивать экономическое сотрудничество с Россией.
Губернатор Калужской области тоже отметил высокое качество выпускаемых обнинским заводом медицинских изделий. "Очень важно, что это продукция высокой степени локализации. Завод логично вписался в наш фармацевтический кластер. Калужская область приложила много усилий для того, чтобы создать этот кластер, где сейчас успешно работают более 60 предприятий, в том числе и венгерское".
Тема здравоохранения, по мнению губернатора, сегодня одна из самых актуальных и вызывает острую полемику в обществе. "Очень важно, что наряду с общей борьбой с пандемией, которая всех беспокоит, мы не забываем о важнейших направлениях развития и сбережения здоровья людей, о создании и предоставлении возможности им к комфортной жизни и долголетию. И значительный вклад в эту работу делаем совместными усилиями России и Венгрии", – подчеркнул Владислав Шапша.