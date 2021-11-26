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В Элисте закрыли школы и детсады из-за вспышки инфекции

В Элисте закрыли школы и детсады из-за вспышки инфекции - РИА Новости, 26.11.2021

В Элисте закрыли школы и детсады из-за вспышки инфекции

Школы и сады закрыли в Элисте и Целинном районе Калмыкии из-за вспышки инфекции, заболели полторы тысячи детей, 13 из них госпитализированы , сообщили РИА... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T08:11

2021-11-26T08:11

2021-11-26T08:55

общество

элиста

республика калмыкия

здоровье - общество

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ВОЛГОГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Школы и сады закрыли в Элисте и Целинном районе Калмыкии из-за вспышки инфекции, заболели полторы тысячи детей, 13 из них госпитализированы , сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.По словам собеседника агентства, глава Калмыкии Бату Хасиков обсудил ситуацию с руководителем Роспотребнадзора России Анной Поповой, принято решение о направлении в Элисту специалистов в помощь.

элиста

республика калмыкия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, элиста, республика калмыкия, здоровье - общество