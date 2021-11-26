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В Элисте закрыли школы и детсады из-за вспышки инфекции
В Элисте закрыли школы и детсады из-за вспышки инфекции - РИА Новости, 26.11.2021
В Элисте закрыли школы и детсады из-за вспышки инфекции
Школы и сады закрыли в Элисте и Целинном районе Калмыкии из-за вспышки инфекции, заболели полторы тысячи детей, 13 из них госпитализированы , сообщили РИА... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T08:11
2021-11-26T08:11
2021-11-26T08:55
общество
элиста
республика калмыкия
здоровье - общество
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ВОЛГОГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Школы и сады закрыли в Элисте и Целинном районе Калмыкии из-за вспышки инфекции, заболели полторы тысячи детей, 13 из них госпитализированы , сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.По словам собеседника агентства, глава Калмыкии Бату Хасиков обсудил ситуацию с руководителем Роспотребнадзора России Анной Поповой, принято решение о направлении в Элисту специалистов в помощь.
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общество, элиста, республика калмыкия, здоровье - общество
08:11 26.11.2021 (обновлено: 08:55 26.11.2021)
В Элисте закрыли школы и детсады из-за вспышки инфекции
Школы и детсады закрыли в Элисте и Целинном районе Калмыкии из-за вспышки инфекции