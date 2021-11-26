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Четверых жителей Хабаровского края осудили за незаконную торговлю икрой
Четверых жителей Хабаровского края осудили за незаконную торговлю икрой - РИА Новости, 26.11.2021
Четверых жителей Хабаровского края осудили за незаконную торговлю икрой
Суд назначил четверым жителям Хабаровского края условные и реальный срок лишения свободы за попытку незаконно продать 300 килограммов черной икры, сообщает... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:07
2021-11-26T09:07
происшествия
хабаровский край
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Суд назначил четверым жителям Хабаровского края условные и реальный срок лишения свободы за попытку незаконно продать 300 килограммов черной икры, сообщает региональное СУСК РФ."Следствием и судом установлено, что трое жителей Хабаровского края при пособничестве их знакомого решили реализовать партию черной икры. С этой целью в июле 2020 года на территории села Тахта Ульчского района Хабаровского края один из участников группы приобрел у браконьеров более 300 килограммов соленой икры амурского осетра и калуги. Икру он хранил в принадлежащем ему доме в селе Тахта, а после совместно с одним из знакомых перевез ее в Комсомольск-на-Амуре, где поместил на хранение в гаражный бокс", - говорится в сообщении.По версии следствия, часть икры мужчина и его супруга собирались перевезти на автомобиле для продажи в село Селихино. Однако их машину остановили сотрудники ДПС, икра была изъята."Судом постановлен обвинительный приговор, одному из подсудимых назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно, двум подсудимым - в виде 5 лет лишения свободы условно, пособнику в совершении преступления назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по совокупности с вынесенным приговором по другому уголовному делу", - отмечает следствие.
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происшествия, хабаровский край
09:07 26.11.2021
 
Четверых жителей Хабаровского края осудили за незаконную торговлю икрой

Четверым жителям Хабаровского края дали срок за попытку продать 300 килограммов икры

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЧерная икра, изъятая сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ на складе в Москве
Черная икра, изъятая сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ на складе в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Суд назначил четверым жителям Хабаровского края условные и реальный срок лишения свободы за попытку незаконно продать 300 килограммов черной икры, сообщает региональное СУСК РФ.
"Следствием и судом установлено, что трое жителей Хабаровского края при пособничестве их знакомого решили реализовать партию черной икры. С этой целью в июле 2020 года на территории села Тахта Ульчского района Хабаровского края один из участников группы приобрел у браконьеров более 300 килограммов соленой икры амурского осетра и калуги. Икру он хранил в принадлежащем ему доме в селе Тахта, а после совместно с одним из знакомых перевез ее в Комсомольск-на-Амуре, где поместил на хранение в гаражный бокс", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, часть икры мужчина и его супруга собирались перевезти на автомобиле для продажи в село Селихино. Однако их машину остановили сотрудники ДПС, икра была изъята.
"Судом постановлен обвинительный приговор, одному из подсудимых назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно, двум подсудимым - в виде 5 лет лишения свободы условно, пособнику в совершении преступления назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по совокупности с вынесенным приговором по другому уголовному делу", - отмечает следствие.
 
ПроисшествияХабаровский край
 
 
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