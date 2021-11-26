Четверых жителей Хабаровского края осудили за незаконную торговлю икрой
Четверым жителям Хабаровского края дали срок за попытку продать 300 килограммов икры
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЧерная икра, изъятая сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ на складе в Москве
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Суд назначил четверым жителям Хабаровского края условные и реальный срок лишения свободы за попытку незаконно продать 300 килограммов черной икры, сообщает региональное СУСК РФ.
"Следствием и судом установлено, что трое жителей Хабаровского края при пособничестве их знакомого решили реализовать партию черной икры. С этой целью в июле 2020 года на территории села Тахта Ульчского района Хабаровского края один из участников группы приобрел у браконьеров более 300 килограммов соленой икры амурского осетра и калуги. Икру он хранил в принадлежащем ему доме в селе Тахта, а после совместно с одним из знакомых перевез ее в Комсомольск-на-Амуре, где поместил на хранение в гаражный бокс", - говорится в сообщении.
По версии следствия, часть икры мужчина и его супруга собирались перевезти на автомобиле для продажи в село Селихино. Однако их машину остановили сотрудники ДПС, икра была изъята.
"Судом постановлен обвинительный приговор, одному из подсудимых назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно, двум подсудимым - в виде 5 лет лишения свободы условно, пособнику в совершении преступления назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по совокупности с вынесенным приговором по другому уголовному делу", - отмечает следствие.