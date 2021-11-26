https://ria.ru/20211126/gosperevorot-1760956099.html

Ахметов опроверг слова Зеленского о причастности к подготовке госпереворота

Ахметов опроверг слова Зеленского о причастности к подготовке госпереворота - РИА Новости, 26.11.2021

Ахметов опроверг слова Зеленского о причастности к подготовке госпереворота

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов назвал ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы втягивании его в подготовку государственного... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:53

2021-11-26T18:53

2021-11-26T19:27

ринат ахметов

в мире

украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов назвал ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы втягивании его в подготовку государственного переворота.Ранее Зеленский заявил, что получил информацию, что 1 декабря на Украине ожидается государственный переворот, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Он считает, что Ахметова втягивают в подготовку госпереворота."Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент", - говорится в заявлении Ахметова, которое приводит компания System Capital Management, основателем которой он является.Он отметил, что его позиция однозначна – "независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и моим родным Донбассом"."Мои действия это подтверждают. Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны и дальше буду защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", - добавил он.

https://ria.ru/20211126/ukraina-1760944945.html

https://ria.ru/20211117/ukraina-1759467740.html

украина

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ринат ахметов, в мире, украина, владимир зеленский