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Ахметов опроверг слова Зеленского о причастности к подготовке госпереворота
Ахметов опроверг слова Зеленского о причастности к подготовке госпереворота - РИА Новости, 26.11.2021
Ахметов опроверг слова Зеленского о причастности к подготовке госпереворота
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов назвал ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы втягивании его в подготовку государственного... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:53
2021-11-26T18:53
2021-11-26T19:27
ринат ахметов
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов назвал ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы втягивании его в подготовку государственного переворота.Ранее Зеленский заявил, что получил информацию, что 1 декабря на Украине ожидается государственный переворот, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Он считает, что Ахметова втягивают в подготовку госпереворота."Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент", - говорится в заявлении Ахметова, которое приводит компания System Capital Management, основателем которой он является.Он отметил, что его позиция однозначна – "независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и моим родным Донбассом"."Мои действия это подтверждают. Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны и дальше буду защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", - добавил он.
https://ria.ru/20211126/ukraina-1760944945.html
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ринат ахметов, в мире, украина, владимир зеленский
18:53 26.11.2021 (обновлено: 19:27 26.11.2021)
Ахметов опроверг слова Зеленского о причастности к подготовке госпереворота
Бизнесмен Ахметов назвал слова Зеленского о причастности к подготовке госпереворота ложью
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости.
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов
назвал ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского
о якобы втягивании его в подготовку государственного переворота.
Ранее Зеленский заявил, что получил информацию, что 1 декабря на Украине
ожидается государственный переворот, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Он считает, что Ахметова втягивают в подготовку госпереворота.
"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент", - говорится в заявлении Ахметова, которое приводит компания System Capital Management, основателем которой он является.
Он отметил, что его позиция однозначна – "независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и моим родным Донбассом".
"Мои действия это подтверждают. Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны и дальше буду защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", - добавил он.