https://ria.ru/20211126/gosduma-1760871337.html
В Госдуме призвали ужесточить законодательство после ЧП на шахте в Кузбассе
В Госдуме призвали ужесточить законодательство после ЧП на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021
В Госдуме призвали ужесточить законодательство после ЧП на шахте в Кузбассе
Глава комитета по Арктике и Дальнему Востоку Николай Харитонов (КПРФ), комментируя ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, призвал ужесточить контроль условий... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:35
2021-11-26T13:35
2021-11-26T13:35
кемеровская область
николай харитонов
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Глава комитета по Арктике и Дальнему Востоку Николай Харитонов (КПРФ), комментируя ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, призвал ужесточить контроль условий труда на шахтах.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур."Сегодня, после передачи в руки частников шахт и разрезов, все пущено на самотек… Нужно ужесточать трудовой кодекс и технику безопасности. Увеличивать запас прочности (на шахтах). Надо частников сегодня трясти, ужесточать контроль (за условиями труда на подобных местах). В советское время на крупных предприятиях был технический контроль совершенно другого уровня. Профсоюзы тогда душу выворачивали (в случае смертельных случаев работников)", - заявил Харитонов РИА Новости.По словам политика, комиссии, которые создаются по итогам различных ЧП, часто не меняют ситуации в лучшую сторону."Не хотелось бы говорить о деньгах, к этому (в таких случаях) в народе относятся отрицательно… Тем более, работодатель и так обязан обеспечить (материально) от рождения до смерти семьи погибших", - ответил Харитонов на вопрос об изменении системы страхования шахтеров от подобных случаях и денежных компенсациях.
https://ria.ru/20211126/shakhta-1760870837.html
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кемеровская область, николай харитонов, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
В Госдуме призвали ужесточить законодательство после ЧП на шахте в Кузбассе
В Госдуме призвали ужесточить законодательство о труде после ЧП на шахте "Листвяжная"
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости.
Глава комитета по Арктике и Дальнему Востоку Николай Харитонов
(КПРФ), комментируя ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, призвал ужесточить контроль условий труда на шахтах.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.
"Сегодня, после передачи в руки частников шахт и разрезов, все пущено на самотек… Нужно ужесточать трудовой кодекс и технику безопасности. Увеличивать запас прочности (на шахтах). Надо частников сегодня трясти, ужесточать контроль (за условиями труда на подобных местах). В советское время на крупных предприятиях был технический контроль совершенно другого уровня. Профсоюзы тогда душу выворачивали (в случае смертельных случаев работников)", - заявил Харитонов РИА Новости.
По словам политика, комиссии, которые создаются по итогам различных ЧП, часто не меняют ситуации в лучшую сторону.
"Не хотелось бы говорить о деньгах, к этому (в таких случаях) в народе относятся отрицательно… Тем более, работодатель и так обязан обеспечить (материально) от рождения до смерти семьи погибших", - ответил Харитонов на вопрос об изменении системы страхования шахтеров от подобных случаях и денежных компенсациях.