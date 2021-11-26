https://ria.ru/20211126/gosdep-1760977177.html

Госдеп ответил на вопрос о плане по сдерживанию России

Госдеп ответил на вопрос о плане по сдерживанию России - РИА Новости, 26.11.2021

Госдеп ответил на вопрос о плане по сдерживанию России

Сдерживание России в контексте Украины - не фигура речи, на этом направлении многое делается и Вашингтоном, и НАТО, заявили в госдепе. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T20:53

2021-11-26T20:53

2021-11-26T20:59

в мире

киев

сша

владимир путин

дмитрий песков

нато

россия

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Сдерживание России в контексте Украины - не фигура речи, на этом направлении многое делается и Вашингтоном, и НАТО, заявили в госдепе."Не знаю, почему вы думаете, что плана нет. За последние семь лет НАТО сделала многое, чтобы повысить возможности Украины по защите себя. США предоставляют военную поддержку", - сказал представитель ведомства в ходе телефонного брифинга.По словам представителя, США выделили Украине около 400 миллионов долларов, чтобы помочь защищать территориальную целостность и независимость. "Украина в 2021 году выглядит иначе по сравнению с Украиной в 2014-м", - сказали в госдепе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.

https://ria.ru/20211126/putin-1760955142.html

киев

сша

россия

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в мире, киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, нато, россия