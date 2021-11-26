20:53 26.11.2021 (обновлено: 20:59 26.11.2021)
Госдеп ответил на вопрос о плане по сдерживанию России
Госдеп на вопрос о плане по сдерживанию России из-за Украины: кто сказал, что его нет
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Сдерживание России в контексте Украины - не фигура речи, на этом направлении многое делается и Вашингтоном, и НАТО, заявили в госдепе.
"Не знаю, почему вы думаете, что плана нет. За последние семь лет НАТО сделала многое, чтобы повысить возможности Украины по защите себя. США предоставляют военную поддержку", - сказал представитель ведомства в ходе телефонного брифинга.
По словам представителя, США выделили Украине около 400 миллионов долларов, чтобы помочь защищать территориальную целостность и независимость. "Украина в 2021 году выглядит иначе по сравнению с Украиной в 2014-м", - сказали в госдепе.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.