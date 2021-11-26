https://ria.ru/20211126/gorillaz-1760718058.html
Netflix работает над фильмом о группе Gorillaz
Netflix работает над фильмом о группе Gorillaz - РИА Новости, 26.11.2021
Netflix работает над фильмом о группе Gorillaz
Стриминговый сервис Netflix разрабатывает фильм о британской виртуальной группе Gorillaz. Информацию об этом подтвердил фронтмен Дэймон Албарн, сообщает... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T00:26
2021-11-26T00:26
2021-11-26T00:26
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix разрабатывает фильм о британской виртуальной группе Gorillaz. Информацию об этом подтвердил фронтмен Дэймон Албарн, сообщает Collider со ссылкой на Apple Music. Более подробной информации о кинопроекте нет, кроме того, что фильм будет "абстрактным". Netflix эту новость еще официально не анонсировал. Дату выхода тоже не назвали. Gorillaz была создана в 1998 году Дэймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом. Группа состоит из анимированных участников, чью вымышленную вселенную демонстрируют в клипах. Персонажи, разработанные Хьюлеттом, появлялись, как в 2D, так и в 3D-форматах, и оказали огромное влияние на дизайн подобных героев в анимационных фильмах, шоу, видеоиграх и комиксах. А музыка Gorillaz использовалась во многих популярных проектов, включая "Тролли", "Как отделаться от парня за десять дней" и "Внешние отмели".
https://ria.ru/20201023/gorillaz-1581149594.html
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netflix, новости культуры, кино и сериалы, музыка
Netflix работает над фильмом о группе Gorillaz
Netflix работает над фильмом о группе Gorillaz
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Стриминговый сервис Netflix разрабатывает фильм о британской виртуальной группе Gorillaz. Информацию об этом подтвердил фронтмен Дэймон Албарн, сообщает
Collider со ссылкой на Apple Music.
"Мы снимаем полнометражный фильм про Gorillaz с Netflix. Например, недавно мы работали над сценарием. Это действительно захватывающе, и это то, что мы хотели сделать давно", — рассказал Албарн.
Более подробной информации о кинопроекте нет, кроме того, что фильм будет "абстрактным". Netflix эту новость еще официально не анонсировал. Дату выхода тоже не назвали.
Gorillaz была создана в 1998 году Дэймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом. Группа состоит из анимированных участников, чью вымышленную вселенную демонстрируют в клипах.
Персонажи, разработанные Хьюлеттом, появлялись, как в 2D, так и в 3D-форматах, и оказали огромное влияние на дизайн подобных героев в анимационных фильмах, шоу, видеоиграх и комиксах.
А музыка Gorillaz использовалась во многих популярных проектов, включая "Тролли", "Как отделаться от парня за десять дней" и "Внешние отмели".