https://ria.ru/20211126/gorillaz-1760718058.html

Netflix работает над фильмом о группе Gorillaz

Netflix работает над фильмом о группе Gorillaz - РИА Новости, 26.11.2021

Netflix работает над фильмом о группе Gorillaz

Стриминговый сервис Netflix разрабатывает фильм о британской виртуальной группе Gorillaz. Информацию об этом подтвердил фронтмен Дэймон Албарн, сообщает... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T00:26

2021-11-26T00:26

2021-11-26T00:26

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix разрабатывает фильм о британской виртуальной группе Gorillaz. Информацию об этом подтвердил фронтмен Дэймон Албарн, сообщает Collider со ссылкой на Apple Music. Более подробной информации о кинопроекте нет, кроме того, что фильм будет "абстрактным". Netflix эту новость еще официально не анонсировал. Дату выхода тоже не назвали. Gorillaz была создана в 1998 году Дэймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом. Группа состоит из анимированных участников, чью вымышленную вселенную демонстрируют в клипах. Персонажи, разработанные Хьюлеттом, появлялись, как в 2D, так и в 3D-форматах, и оказали огромное влияние на дизайн подобных героев в анимационных фильмах, шоу, видеоиграх и комиксах. А музыка Gorillaz использовалась во многих популярных проектов, включая "Тролли", "Как отделаться от парня за десять дней" и "Внешние отмели".

https://ria.ru/20201023/gorillaz-1581149594.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, новости культуры, кино и сериалы, музыка