https://ria.ru/20211126/gerasimov-1760963955.html
Герасимов провел переговоры с французским коллегой
Герасимов провел переговоры с французским коллегой - РИА Новости, 26.11.2021
Герасимов провел переговоры с французским коллегой
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником Главного штаба Вооруженных сил Франции... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T19:36
2021-11-26T19:36
2021-11-26T19:36
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником Главного штаба Вооруженных сил Франции генералом армии Тьерри Бюркаром. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ."Военачальники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности и двустороннему взаимодействию", - сказали в российском военном ведомстве.Ранее, во вторник, 23 ноября, Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли. Военачальники обсудили ряд вызывающих обеспокоенность вопросов, связанных с безопасностью.
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в мире, сша, франция, валерий герасимов, россия
Герасимов провел переговоры с французским коллегой
Начальник Генштаба Герасимов провел переговоры с французским коллегой Бюркаром