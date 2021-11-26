https://ria.ru/20211126/gerasimov-1760963955.html

Герасимов провел переговоры с французским коллегой

Герасимов провел переговоры с французским коллегой - РИА Новости, 26.11.2021

Герасимов провел переговоры с французским коллегой

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником Главного штаба Вооруженных сил Франции... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:36

2021-11-26T19:36

2021-11-26T19:36

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником Главного штаба Вооруженных сил Франции генералом армии Тьерри Бюркаром. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ."Военачальники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности и двустороннему взаимодействию", - сказали в российском военном ведомстве.Ранее, во вторник, 23 ноября, Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли. Военачальники обсудили ряд вызывающих обеспокоенность вопросов, связанных с безопасностью.

https://ria.ru/20211118/napryazhenie-1759677188.html

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в мире, сша, франция, валерий герасимов, россия