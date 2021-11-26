https://ria.ru/20211126/genprokuratura-1760866004.html

Генпрокуратура проверит управление "Ростехнадзора" из-за ЧП на "Листвяжной"

Генпрокуратура проверит управление "Ростехнадзора" из-за ЧП на "Листвяжной" - РИА Новости, 26.11.2021

Генпрокуратура проверит управление "Ростехнадзора" из-за ЧП на "Листвяжной"

Генпрокуратура России решила проверить Сибирское управление Ростехнадзора из-за трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:06

2021-11-26T13:06

2021-11-26T15:05

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура России решила проверить Сибирское управление Ростехнадзора из-за трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщается на сайте ведомства."Организована и начата проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности, лицензировании, государственном контроле (надзоре), порядке рассмотрения обращений граждан в Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору", - говорится в сообщении.Отмечается, что прокуроры дадут оценку полноте, своевременности и законности принятия мер должностными лицами надзорного органа, при наличии оснований подготовлены соответствующие меры прокурорского реагирования. Подчеркивается, что ход и результаты проверки находятся на контроле в Генпрокуратуре.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.

https://ria.ru/20211126/shakhta-1760829886.html

россия

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генеральная прокуратура рф, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия