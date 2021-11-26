https://ria.ru/20211126/gaz-1760863019.html

В МВФ оценили последствия запуска "Северного потока — 2" для Украины

В МВФ оценили последствия запуска "Северного потока — 2" для Украины - РИА Новости, 26.11.2021

В МВФ оценили последствия запуска "Северного потока — 2" для Украины

Запуск газопровода "Северный поток 2" сократит доходы Украины от транзита газа более чем в два раза по сравнению с последними годами, следует из доклада... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:52

2021-11-26T12:52

2021-11-26T13:00

экономика

украина

газпром

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запуск газопровода "Северный поток 2" сократит доходы Украины от транзита газа более чем в два раза по сравнению с последними годами, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).А как только "Северный поток 2" заработает, объем газа, проходящего через Украину, может еще больше сократиться, и доходы Украины от транзита, по прогнозам, составят около 1,2 миллиарда долларов в год, уточняется в докладе. В итоге, делает вывод МВФ, это повлияет и на то, что, как ожидается в среднесрочной перспективе, счет текущих операций Украины вернется к своему прежнему дефицитному состоянию."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор - компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. При этом сертификация оператора ранее была приостановлена с тем, чтобы Nord Stream 2 создал "дочку", которая будет должна повторно отправить заявку на сертификацию.В то же время Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта. при этом текущей осенью его интенсивность стала снижаться - так, компания "Оператор ГТС Украины" сообщала, что транзит газа через Украину в ЕС в октябре снизился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров, а по сравнению с показателями сентября это меньше на 623 миллиона кубометров.

https://ria.ru/20211125/tranzit-1760639699.html

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экономика, украина, газпром, северный поток — 2, россия