12:52 26.11.2021 (обновлено: 13:00 26.11.2021)
В МВФ оценили последствия запуска "Северного потока — 2" для Украины
МВФ: запуск "Северного потока — 2" сократит доходы Украины более чем вдвое
© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСоединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2", идущих от берега Германии и из вод Дании
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запуск газопровода "Северный поток 2" сократит доходы Украины от транзита газа более чем в два раза по сравнению с последними годами, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).
"Прогнозируемая активизация трубопровода "Северный поток 2" сократит доходы Украины от транзита газа. За последние пять лет Украина получала в среднем чуть более 2,5 миллиардов долларов США в год в обмен на предоставление своих газопроводов в распоряжение "Газпрома". Ожидается, что в 2021 году сборы за транзит будут примерно на 40% меньше, чем в последние годы", - говорится в сообщении.
А как только "Северный поток 2" заработает, объем газа, проходящего через Украину, может еще больше сократиться, и доходы Украины от транзита, по прогнозам, составят около 1,2 миллиарда долларов в год, уточняется в докладе. В итоге, делает вывод МВФ, это повлияет и на то, что, как ожидается в среднесрочной перспективе, счет текущих операций Украины вернется к своему прежнему дефицитному состоянию.
"Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор - компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. При этом сертификация оператора ранее была приостановлена с тем, чтобы Nord Stream 2 создал "дочку", которая будет должна повторно отправить заявку на сертификацию.
В то же время Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта. при этом текущей осенью его интенсивность стала снижаться - так, компания "Оператор ГТС Украины" сообщала, что транзит газа через Украину в ЕС в октябре снизился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров, а по сравнению с показателями сентября это меньше на 623 миллиона кубометров.