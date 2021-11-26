Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211126/gaz-1760863019.html
В МВФ оценили последствия запуска "Северного потока — 2" для Украины
В МВФ оценили последствия запуска "Северного потока — 2" для Украины - РИА Новости, 26.11.2021
В МВФ оценили последствия запуска "Северного потока — 2" для Украины
Запуск газопровода "Северный поток 2" сократит доходы Украины от транзита газа более чем в два раза по сравнению с последними годами, следует из доклада... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:52
2021-11-26T13:00
экономика
украина
газпром
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758603076_0:304:2926:1949_1920x0_80_0_0_d45071613d43ca0c510b9f92d45facbc.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запуск газопровода "Северный поток 2" сократит доходы Украины от транзита газа более чем в два раза по сравнению с последними годами, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).А как только "Северный поток 2" заработает, объем газа, проходящего через Украину, может еще больше сократиться, и доходы Украины от транзита, по прогнозам, составят около 1,2 миллиарда долларов в год, уточняется в докладе. В итоге, делает вывод МВФ, это повлияет и на то, что, как ожидается в среднесрочной перспективе, счет текущих операций Украины вернется к своему прежнему дефицитному состоянию."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор - компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. При этом сертификация оператора ранее была приостановлена с тем, чтобы Nord Stream 2 создал "дочку", которая будет должна повторно отправить заявку на сертификацию.В то же время Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта. при этом текущей осенью его интенсивность стала снижаться - так, компания "Оператор ГТС Украины" сообщала, что транзит газа через Украину в ЕС в октябре снизился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров, а по сравнению с показателями сентября это меньше на 623 миллиона кубометров.
https://ria.ru/20211125/tranzit-1760639699.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758603076_156:232:2445:1949_1920x0_80_0_0_868f151879ea0dfee43cc5f8cbeb05dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, украина, газпром, северный поток — 2, россия
12:52 26.11.2021 (обновлено: 13:00 26.11.2021)
 
В МВФ оценили последствия запуска "Северного потока — 2" для Украины

МВФ: запуск "Северного потока — 2" сократит доходы Украины более чем вдвое

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСоединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2", идущих от берега Германии и из вод Дании
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток Северного потока ‑2, идущих от берега Германии и из вод Дании - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запуск газопровода "Северный поток 2" сократит доходы Украины от транзита газа более чем в два раза по сравнению с последними годами, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).
"Прогнозируемая активизация трубопровода "Северный поток 2" сократит доходы Украины от транзита газа. За последние пять лет Украина получала в среднем чуть более 2,5 миллиардов долларов США в год в обмен на предоставление своих газопроводов в распоряжение "Газпрома". Ожидается, что в 2021 году сборы за транзит будут примерно на 40% меньше, чем в последние годы", - говорится в сообщении.
А как только "Северный поток 2" заработает, объем газа, проходящего через Украину, может еще больше сократиться, и доходы Украины от транзита, по прогнозам, составят около 1,2 миллиарда долларов в год, уточняется в докладе. В итоге, делает вывод МВФ, это повлияет и на то, что, как ожидается в среднесрочной перспективе, счет текущих операций Украины вернется к своему прежнему дефицитному состоянию.
"Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор - компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. При этом сертификация оператора ранее была приостановлена с тем, чтобы Nord Stream 2 создал "дочку", которая будет должна повторно отправить заявку на сертификацию.
В то же время Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта. при этом текущей осенью его интенсивность стала снижаться - так, компания "Оператор ГТС Украины" сообщала, что транзит газа через Украину в ЕС в октябре снизился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров, а по сравнению с показателями сентября это меньше на 623 миллиона кубометров.
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 01:32
На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
 
ЭкономикаУкраинаГазпромСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
23:22Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
23:10Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
23:08Ситуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной
23:03В Петербурге арестовали миллиардера Ебралидзе
22:59Глава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданной
Лента новостейМолния
В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКСБайден пообещал поговорить с Путиным и ЗеленскимГордон обвинил Зеленского в непорядочностиРазумков заявил о желании баллотироваться в президенты УкраиныСитуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженнойВ Петербурге арестовали миллиардера ЕбралидзеГлава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданной