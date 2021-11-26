https://ria.ru/20211126/fas-1760826988.html

УФАС по Курской области потребовало от "Пятерочки" и "Магнита" снизить цены

УФАС по Курской области потребовало от "Пятерочки" и "Магнита" снизить цены - РИА Новости, 26.11.2021

УФАС по Курской области потребовало от "Пятерочки" и "Магнита" снизить цены

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Курской области выдало торговым сетям "Пятерочка" (входит в X5 Group) и "Магнит" предупреждение о... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T09:48

2021-11-26T09:48

2021-11-26T10:14

экономика

курск

курская область

x5 retail group

магнит (компания-ритейлер)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

пятерочка (сеть магазинов)

уфас

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Курской области выдало торговым сетям "Пятерочка" (входит в X5 Group) и "Магнит" предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в регионе, срок исполнения предупреждений - 10 дней, говорится в сообщении ФАС."Курское УФАС России направило в организации ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка" - ред.) и АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит" - ред.) предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен. Срок исполнения предупреждений – 10 дней с момента получения. УФАС держит ситуацию на особом контроле", - говорится в сообщении.Служба указывает, что "Магнит" и "Пятерочка", "занимая доминирующее положение в нескольких муниципальных районах области", установили там более высокие цены на продукты питания, чем в административном центре. Курское УФАС зафиксировало установление различных розничных цен на одни и те же продукты в зависимости от занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных муниципалитетов региона."Так, в семи муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость кур, масла, яиц, картофеля, капусты, лука, моркови, муки, риса и пшена превышала установленную в городе Курске, где признаки доминирующего положения отсутствуют", - отмечает ФАС.

https://ria.ru/20211004/tseny-1752935235.html

курск

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, курск, курская область, x5 retail group, магнит (компания-ритейлер), федеральная антимонопольная служба (фас россии), пятерочка (сеть магазинов), уфас