Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211126/fas-1760826988.html
УФАС по Курской области потребовало от "Пятерочки" и "Магнита" снизить цены
УФАС по Курской области потребовало от "Пятерочки" и "Магнита" снизить цены - РИА Новости, 26.11.2021
УФАС по Курской области потребовало от "Пятерочки" и "Магнита" снизить цены
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Курской области выдало торговым сетям "Пятерочка" (входит в X5 Group) и "Магнит" предупреждение о... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:48
2021-11-26T10:14
экономика
курск
курская область
x5 retail group
магнит (компания-ритейлер)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
пятерочка (сеть магазинов)
уфас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596165171_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_f7e3182db36ba66ae272c4d7ffef517a.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Курской области выдало торговым сетям "Пятерочка" (входит в X5 Group) и "Магнит" предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в регионе, срок исполнения предупреждений - 10 дней, говорится в сообщении ФАС."Курское УФАС России направило в организации ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка" - ред.) и АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит" - ред.) предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен. Срок исполнения предупреждений – 10 дней с момента получения. УФАС держит ситуацию на особом контроле", - говорится в сообщении.Служба указывает, что "Магнит" и "Пятерочка", "занимая доминирующее положение в нескольких муниципальных районах области", установили там более высокие цены на продукты питания, чем в административном центре. Курское УФАС зафиксировало установление различных розничных цен на одни и те же продукты в зависимости от занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных муниципалитетов региона."Так, в семи муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость кур, масла, яиц, картофеля, капусты, лука, моркови, муки, риса и пшена превышала установленную в городе Курске, где признаки доминирующего положения отсутствуют", - отмечает ФАС.
https://ria.ru/20211004/tseny-1752935235.html
курск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596165171_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_b6964616b93f2da39b7639ebd3a6d9c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, курск, курская область, x5 retail group, магнит (компания-ритейлер), федеральная антимонопольная служба (фас россии), пятерочка (сеть магазинов), уфас
09:48 26.11.2021 (обновлено: 10:14 26.11.2021)
 
УФАС по Курской области потребовало от "Пятерочки" и "Магнита" снизить цены

УФАС по Курской области выдало "Пятерочке" и "Магниту" предписание о снижении цен

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина в продуктовом магазине
Женщина в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Курской области выдало торговым сетям "Пятерочка" (входит в X5 Group) и "Магнит" предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в регионе, срок исполнения предупреждений - 10 дней, говорится в сообщении ФАС.
"Курское УФАС России направило в организации ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка" - ред.) и АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит" - ред.) предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен. Срок исполнения предупреждений – 10 дней с момента получения. УФАС держит ситуацию на особом контроле", - говорится в сообщении.
Женщина в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 09:35
"Пятерочка" и "Магнит" снизили цены на продукты в Подмосковье
Служба указывает, что "Магнит" и "Пятерочка", "занимая доминирующее положение в нескольких муниципальных районах области", установили там более высокие цены на продукты питания, чем в административном центре. Курское УФАС зафиксировало установление различных розничных цен на одни и те же продукты в зависимости от занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных муниципалитетов региона.
"Так, в семи муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость кур, масла, яиц, картофеля, капусты, лука, моркови, муки, риса и пшена превышала установленную в городе Курске, где признаки доминирующего положения отсутствуют", - отмечает ФАС.
 
ЭкономикаКурскКурская областьX5 Retail GroupМагнит (компания-ритейлер)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Пятерочка (сеть магазинов)УФАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:06Расследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СК
11:02Аэрофлот готовится к введению QR-кодов
11:01Борт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажирки
10:58В Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти
10:58В Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахте
10:54В КЧР ликвидировали боевиков, готовивших теракты
10:51В "Листвяжной" нашли живого шахтера
10:49Собянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикально
10:47Семьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСС
10:47Собянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможно
10:42Собянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годы
10:41ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19
10:39В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населения
10:36Алиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и Пашиняном
10:33Результаты расследования о "дырке" в "Союзе" направили правоохранителям
10:32В Карачаевском районе КЧР ввели режим контртеррористической операции
10:31На Сахалине учительница сыграла с детьми в игру на раздевание
10:31На Украине назвали условие для введения военного положения
10:30В Благовещенске ввели QR-коды для посещения крупных строительных магазинов
10:25В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете фильмов со сценами насилия
Лента новостейМолния
Расследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СКАэрофлот готовится к введению QR-кодовБорт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажиркиВ Киргизии пресекли попытку насильственного захвата властиВ Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахтеВ КЧР ликвидировали боевиков, готовивших терактыВ "Листвяжной" нашли живого шахтераСобянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикальноСемьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСССобянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможноСобянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годыЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населенияАлиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и ПашиняномРезультаты расследования о "дырке" в "Союзе" направили правоохранителям В Карачаевском районе КЧР ввели режим контртеррористической операцииНа Сахалине учительница сыграла с детьми в игру на раздеваниеНа Украине назвали условие для введения военного положенияВ Благовещенске ввели QR-коды для посещения крупных строительных магазиновВ Госдуме рассмотрят законопроект о запрете фильмов со сценами насилия