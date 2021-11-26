https://ria.ru/20211126/evrokomissiya-1760933450.html
ЕК рекомендует запретить въезд из стран, затронутых новых штаммом COVID-19
ЕК рекомендует запретить въезд из стран, затронутых новых штаммом COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021
ЕК рекомендует запретить въезд из стран, затронутых новых штаммом COVID-19
Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза запретить въезд из государств, где распространяется новый штамм COVID-19, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:29
2021-11-26T17:29
2021-11-26T17:42
распространение коронавируса
евросоюз
еврокомиссия
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза запретить въезд из государств, где распространяется новый штамм COVID-19, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем видео-заявлении по поводу нового штамма."Еврокомиссия сегодня предлагает странам-членам активировать экстренный перерыв в поездках из затянутых стран, чтобы ограничить распространение нового штамма. Все воздушные перевозки в эти государства должны быть приостановлены до тех пор, пока у нас не будет четкого понимания угрозы, которую несет этот вариант вируса. Путешественники, возвращающиеся из этих регионов, должны следовать строгим правилам карантина", - сказала она.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760927217.html
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евросоюз, еврокомиссия, коронавирус covid-19
17:29 26.11.2021 (обновлено: 17:42 26.11.2021)
ЕК рекомендует запретить въезд из стран, затронутых новых штаммом COVID-19
ЕК рекомендует странам ЕС запретить въезд из стран, затронутых новых штаммом COVID-19