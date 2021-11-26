https://ria.ru/20211126/evrokomissiya-1760933450.html

ЕК рекомендует запретить въезд из стран, затронутых новых штаммом COVID-19

ЕК рекомендует запретить въезд из стран, затронутых новых штаммом COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021

ЕК рекомендует запретить въезд из стран, затронутых новых штаммом COVID-19

Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза запретить въезд из государств, где распространяется новый штамм COVID-19, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:29

2021-11-26T17:29

2021-11-26T17:42

распространение коронавируса

евросоюз

еврокомиссия

коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза запретить въезд из государств, где распространяется новый штамм COVID-19, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем видео-заявлении по поводу нового штамма."Еврокомиссия сегодня предлагает странам-членам активировать экстренный перерыв в поездках из затянутых стран, чтобы ограничить распространение нового штамма. Все воздушные перевозки в эти государства должны быть приостановлены до тех пор, пока у нас не будет четкого понимания угрозы, которую несет этот вариант вируса. Путешественники, возвращающиеся из этих регионов, должны следовать строгим правилам карантина", - сказала она.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760927217.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, еврокомиссия, коронавирус covid-19