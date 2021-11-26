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В Москве автобус сбил насмерть мужчину на переходе
В Москве автобус сбил насмерть мужчину на переходе - РИА Новости, 26.11.2021
В Москве автобус сбил насмерть мужчину на переходе
Городской автобус сбил пешехода на "зебре" на юге Москвы, 35-летний мужчина погиб от полученных травм, следует из сообщений столичных дептранса и... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:07
2021-11-26T13:07
2021-11-26T13:07
происшествия
дтп
москва
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Городской автобус сбил пешехода на "зебре" на юге Москвы, 35-летний мужчина погиб от полученных травм, следует из сообщений столичных дептранса и Госавтоинспекции."На улице Дербеневская, дом 1, по предварительным данным, водитель пассажирского автобуса совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении в Telegram-канале московской ГИБДД.Как пишет дептранс, погибший пешеход "внезапно вышел на дорогу и не увидел проезжающий автобус", в результате чего ударился о боковой борт.Как отмечала ГИБДД, мужчине было 35 лет.На видео в Telegram-канале дептранса видно, что автобус поворачивает направо, не пропуская ступивших на "зебру" пешеходов, после чего о борт ударяется мужчина. Затем автобус его переезжает.
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происшествия, дтп, москва
В Москве автобус сбил насмерть мужчину на переходе
Автобус сбил мужчину, не пропустив его на "зебре" на юге Москвы, пешеход погиб