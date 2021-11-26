https://ria.ru/20211126/dtp-1760866190.html

В Москве автобус сбил насмерть мужчину на переходе

В Москве автобус сбил насмерть мужчину на переходе - РИА Новости, 26.11.2021

В Москве автобус сбил насмерть мужчину на переходе

Городской автобус сбил пешехода на "зебре" на юге Москвы, 35-летний мужчина погиб от полученных травм, следует из сообщений столичных дептранса и... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:07

2021-11-26T13:07

2021-11-26T13:07

происшествия

дтп

москва

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Городской автобус сбил пешехода на "зебре" на юге Москвы, 35-летний мужчина погиб от полученных травм, следует из сообщений столичных дептранса и Госавтоинспекции."На улице Дербеневская, дом 1, по предварительным данным, водитель пассажирского автобуса совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении в Telegram-канале московской ГИБДД.Как пишет дептранс, погибший пешеход "внезапно вышел на дорогу и не увидел проезжающий автобус", в результате чего ударился о боковой борт.Как отмечала ГИБДД, мужчине было 35 лет.На видео в Telegram-канале дептранса видно, что автобус поворачивает направо, не пропуская ступивших на "зебру" пешеходов, после чего о борт ударяется мужчина. Затем автобус его переезжает.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, москва