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Коллекторы описали портрет типичного российского должника
Коллекторы описали портрет типичного российского должника - РИА Новости, 26.11.2021
Коллекторы описали портрет типичного российского должника
Среднестатистическим заемщиком с просроченной задолженностью является россиянин в возрасте 30-35 лет, состоящий в браке и имеющий доход в 30-60 тысяч рублей,... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T08:41
2021-11-26T08:41
общество
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
эльман мехтиев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Среднестатистическим заемщиком с просроченной задолженностью является россиянин в возрасте 30-35 лет, состоящий в браке и имеющий доход в 30-60 тысяч рублей, при этом самые недисциплинированные заемщики чаще всего встречаются среди водителей и продавцов, рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.Наибольшее количество должников НАПКА фиксирует среди людей, работающих водителями, продавцами и официантами - в общей сложности, порядка 20% должников заняты именно в этих профессиях.Чаще всего россияне допускают просрочку по потребкредитам - 60% "плохих" долгов приходится на данный сегмент, а 37% - на кредитные карты. При этом в мегаполисах НАПКА видит тренд на сближение количества дефолтов по кредитам наличными и кредитным картам. Наиболее дисциплинированно граждане платят по залоговым видам кредитов: лишь 1,5% просроченной задолженности приходится на автокредитование и 0,5% на ипотеку.
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общество, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), эльман мехтиев
08:41 26.11.2021
 
Коллекторы описали портрет типичного российского должника

Глава НАПКА Мехтиев: больше всего заемщиков-должников среди водителей и продавцов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетители в отделении Райффайзенбанка в Москве
Посетители в отделении Райффайзенбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Среднестатистическим заемщиком с просроченной задолженностью является россиянин в возрасте 30-35 лет, состоящий в браке и имеющий доход в 30-60 тысяч рублей, при этом самые недисциплинированные заемщики чаще всего встречаются среди водителей и продавцов, рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

"Портрет должника сейчас как никогда близок к портрету среднестатистического заемщика. Это мужчина и женщина в возрасте 30-35 лет, как правило, находящиеся в браке, с детьми. Средний доход семьи находится в пределах 30-60 тысяч рублей, хотя в крупных городах показатель в среднем в 2-3 раза выше", - описывает Мехтиев.

Наибольшее количество должников НАПКА фиксирует среди людей, работающих водителями, продавцами и официантами - в общей сложности, порядка 20% должников заняты именно в этих профессиях.
Чаще всего россияне допускают просрочку по потребкредитам - 60% "плохих" долгов приходится на данный сегмент, а 37% - на кредитные карты. При этом в мегаполисах НАПКА видит тренд на сближение количества дефолтов по кредитам наличными и кредитным картам. Наиболее дисциплинированно граждане платят по залоговым видам кредитов: лишь 1,5% просроченной задолженности приходится на автокредитование и 0,5% на ипотеку.
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ОбществоНациональная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)Эльман Мехтиев
 
 
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