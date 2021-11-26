https://ria.ru/20211126/dolzhniki-1760818865.html

Коллекторы описали портрет типичного российского должника

Коллекторы описали портрет типичного российского должника - РИА Новости, 26.11.2021

Коллекторы описали портрет типичного российского должника

Среднестатистическим заемщиком с просроченной задолженностью является россиянин в возрасте 30-35 лет, состоящий в браке и имеющий доход в 30-60 тысяч рублей,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T08:41

2021-11-26T08:41

2021-11-26T08:41

общество

национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)

эльман мехтиев

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Среднестатистическим заемщиком с просроченной задолженностью является россиянин в возрасте 30-35 лет, состоящий в браке и имеющий доход в 30-60 тысяч рублей, при этом самые недисциплинированные заемщики чаще всего встречаются среди водителей и продавцов, рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.Наибольшее количество должников НАПКА фиксирует среди людей, работающих водителями, продавцами и официантами - в общей сложности, порядка 20% должников заняты именно в этих профессиях.Чаще всего россияне допускают просрочку по потребкредитам - 60% "плохих" долгов приходится на данный сегмент, а 37% - на кредитные карты. При этом в мегаполисах НАПКА видит тренд на сближение количества дефолтов по кредитам наличными и кредитным картам. Наиболее дисциплинированно граждане платят по залоговым видам кредитов: лишь 1,5% просроченной задолженности приходится на автокредитование и 0,5% на ипотеку.

https://ria.ru/20211126/dolgi-1760814473.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), эльман мехтиев