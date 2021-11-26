https://ria.ru/20211126/deputat-1760850300.html

Во Владивостоке заочно арестовали бывшего депутата Госдумы Сопчука

Во Владивостоке заочно арестовали бывшего депутата Госдумы Сопчука - РИА Новости, 26.11.2021

Во Владивостоке заочно арестовали бывшего депутата Госдумы Сопчука

Суд во Владивостоке в пятницу заочно арестовал экс-депутата Госдумы и бывшего депутата заксобрания Приморья Сергея Сопчука по делу об отмывании денег и... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:00

2021-11-26T12:00

2021-11-26T12:00

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госдума рф

криминал

россия

сергей сопчук

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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Суд во Владивостоке в пятницу заочно арестовал экс-депутата Госдумы и бывшего депутата заксобрания Приморья Сергея Сопчука по делу об отмывании денег и незаконном предпринимательстве, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.Ранее в пятницу СК РФ объявил, что Сопчук, будучи депутатом в Приморье, одновременно занимался бизнесом, поставив во главе одной из своих компаний "номинала". Сейчас бывший слуга народа находится в международном розыске."Фрунзенский районный суд с учетом позиции прокурора удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу [заочно]", - сказал собеседник агентства.В январе Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы Сопчука. По информации "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции".Сергей Сопчук был депутатом Госдумы от Приморья из фракции "Единой России". С 2017 года возглавлял координационный совет партии по Приморью, Сахалину и Якутии.

https://ria.ru/20210127/sopchuk-1594839722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, госдума рф, криминал, россия, сергей сопчук