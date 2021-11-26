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Во Владивостоке заочно арестовали бывшего депутата Госдумы Сопчука
Во Владивостоке заочно арестовали бывшего депутата Госдумы Сопчука - РИА Новости, 26.11.2021
Во Владивостоке заочно арестовали бывшего депутата Госдумы Сопчука
Суд во Владивостоке в пятницу заочно арестовал экс-депутата Госдумы и бывшего депутата заксобрания Приморья Сергея Сопчука по делу об отмывании денег и... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:00
2021-11-26T12:00
единая россия
госдума рф
криминал
россия
сергей сопчук
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Суд во Владивостоке в пятницу заочно арестовал экс-депутата Госдумы и бывшего депутата заксобрания Приморья Сергея Сопчука по делу об отмывании денег и незаконном предпринимательстве, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.Ранее в пятницу СК РФ объявил, что Сопчук, будучи депутатом в Приморье, одновременно занимался бизнесом, поставив во главе одной из своих компаний "номинала". Сейчас бывший слуга народа находится в международном розыске."Фрунзенский районный суд с учетом позиции прокурора удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу [заочно]", - сказал собеседник агентства.В январе Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы Сопчука. По информации "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции".Сергей Сопчук был депутатом Госдумы от Приморья из фракции "Единой России". С 2017 года возглавлял координационный совет партии по Приморью, Сахалину и Якутии.
https://ria.ru/20210127/sopchuk-1594839722.html
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единая россия, госдума рф, криминал, россия, сергей сопчук
12:00 26.11.2021
 
Во Владивостоке заочно арестовали бывшего депутата Госдумы Сопчука

Суд Владивостока заочно арестовал экс-депутата Госдумы Сопчука по делу об отмывании денег

© Фото : сайт Законодательного собрания Приморского краяСергей Сопчук
Сергей Сопчук - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : сайт Законодательного собрания Приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Суд во Владивостоке в пятницу заочно арестовал экс-депутата Госдумы и бывшего депутата заксобрания Приморья Сергея Сопчука по делу об отмывании денег и незаконном предпринимательстве, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
Ранее в пятницу СК РФ объявил, что Сопчук, будучи депутатом в Приморье, одновременно занимался бизнесом, поставив во главе одной из своих компаний "номинала". Сейчас бывший слуга народа находится в международном розыске.
Сергей Сопчук - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 17:51
В Госдуме готовы принять меры против депутата Сопчука
"Фрунзенский районный суд с учетом позиции прокурора удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу [заочно]", - сказал собеседник агентства.
В январе Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы Сопчука. По информации "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.
В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции".
Сергей Сопчук был депутатом Госдумы от Приморья из фракции "Единой России". С 2017 года возглавлял координационный совет партии по Приморью, Сахалину и Якутии.
 
Единая РоссияГосдума РФКриминалРоссияСергей Сопчук
 
 
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