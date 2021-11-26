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Тамбовская облдума поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах

Тамбовская облдума поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 26.11.2021

Тамбовская облдума поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Тамбовской областной думы большинством голосов поддержали законопроекты о QR-кодах в транспорте и общественных местах, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:16

2021-11-26T12:16

2021-11-26T12:16

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тамбовская областная дума

госдума рф

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россия

коронавирус в россии

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ВОРОНЕЖ, 26 ноя - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной думы большинством голосов поддержали законопроекты о QR-кодах в транспорте и общественных местах, сообщил РИА Новости представитель регионального заксобрания."Из 39 депутатов, которые принимали сегодня участие в пленарном заседании, по этому вопросу трое проголосовали против, один воздержался, а остальные все поддержали. То есть - большинством голосов законопрект Государственной думы получил поддержку Тамбовской областной думы", - сказал собеседник агентства.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

https://ria.ru/20211125/beglov-1760776969.html

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общество, тамбовская областная дума, госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии