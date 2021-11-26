Тамбовская облдума поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах
Депутаты Тамбовской облдумы поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
ВОРОНЕЖ, 26 ноя - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной думы большинством голосов поддержали законопроекты о QR-кодах в транспорте и общественных местах, сообщил РИА Новости представитель регионального заксобрания.
"Из 39 депутатов, которые принимали сегодня участие в пленарном заседании, по этому вопросу трое проголосовали против, один воздержался, а остальные все поддержали. То есть - большинством голосов законопрект Государственной думы получил поддержку Тамбовской областной думы", - сказал собеседник агентства.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.