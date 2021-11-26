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https://ria.ru/20211126/chusovaya-1760926057.html
В Пермском крае казак спас провалившегося под лед на реке Чусовая
В Пермском крае казак спас провалившегося под лед на реке Чусовая - РИА Новости, 26.11.2021
В Пермском крае казак спас провалившегося под лед на реке Чусовая
Мужчину, который пытался перейти реку Чусовую и провалился под лед, спас живущий неподалеку местный житель. На проведение спасательной операции ушло около часа, РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:03
2021-11-26T17:03
российское казачество
пермский край
российское казачество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мужчину, который пытался перейти реку Чусовую и провалился под лед, спас живущий неподалеку местный житель. На проведение спасательной операции ушло около часа, сейчас неудачливый гость идет на поправку.Андрей Разбойников живет в 300 метрах от реки Чусовой в Верхнечусовских Городках, поэтому быстро среагировал, когда узнал о тонущем человеке. Вообще зимой действует ледяная переправа, но в межсезонье перехода по широкой реке нет. Разбойников доехал до пирса на велосипеде, но в темноте не смог разглядеть тонущего. Удалось лишь докричаться и узнать, что молодого человека зовут Станислав Григорьев.Разбойников не профессиональный спасатель, он преподает в центре детского творчества "Ровесник", где обучает детей резьбе по дереву и состоит в хуторском казачьем обществе "Булава". Однако он быстро составил примерный план действий: взял дома лодку, грушу для накачивания, веревку, весло, багор и позвонил в 112 – на это ушло около 20 минут. Потом он бегом добрался до пирса, накачал лодку и спустился на лед толщиной около 2 сантиметров. Прибывшие на место пожарные обвязали его веревкой, однако по пути она отвязалась.Используя багор, он добрался до тонущего и попросил забраться в лодку, но тот не понимал и только повторял: "Помогите". Тогда Разбойников развернул лодку, сам затащил Григорьева и поплыл в обратном направлении. Лодка повредилась о лед, наполовину спустилась и зачерпнула воды, поэтому по возвращении на берег "спасатель" перестал чувствовать ноги ниже колен.Сейчас Григорьев идет на поправку, а казак поддерживает с ним связь."Я спрашиваю: На лед выходить больше не будешь? А он такой раздолбай, пишет: Вообще на лед выходить не буду", – рассказал агентству Разбойников.Он также обратился к другим людям, полагающим перейти реку вне ледяной переправы."Не ходите, люди, на тонкий лед, а то другой резиновой лодки у меня нет", – рассказал Разбойников.
https://ria.ru/20211024/venchanie-1755265112.html
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пермский край, российское казачество
17:03 26.11.2021
 

В Пермском крае казак спас провалившегося под лед на реке Чусовая

© Фото : Андрей РазбойниковЛодка Андрея Разбойникова после спасения утопающего
Лодка Андрея Разбойникова после спасения утопающего - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : Андрей Разбойников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мужчину, который пытался перейти реку Чусовую и провалился под лед, спас живущий неподалеку местный житель. На проведение спасательной операции ушло около часа, сейчас неудачливый гость идет на поправку.
Андрей Разбойников живет в 300 метрах от реки Чусовой в Верхнечусовских Городках, поэтому быстро среагировал, когда узнал о тонущем человеке. Вообще зимой действует ледяная переправа, но в межсезонье перехода по широкой реке нет. Разбойников доехал до пирса на велосипеде, но в темноте не смог разглядеть тонущего. Удалось лишь докричаться и узнать, что молодого человека зовут Станислав Григорьев.
Разбойников не профессиональный спасатель, он преподает в центре детского творчества "Ровесник", где обучает детей резьбе по дереву и состоит в хуторском казачьем обществе "Булава". Однако он быстро составил примерный план действий: взял дома лодку, грушу для накачивания, веревку, весло, багор и позвонил в 112 – на это ушло около 20 минут. Потом он бегом добрался до пирса, накачал лодку и спустился на лед толщиной около 2 сантиметров. Прибывшие на место пожарные обвязали его веревкой, однако по пути она отвязалась.
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Используя багор, он добрался до тонущего и попросил забраться в лодку, но тот не понимал и только повторял: "Помогите". Тогда Разбойников развернул лодку, сам затащил Григорьева и поплыл в обратном направлении. Лодка повредилась о лед, наполовину спустилась и зачерпнула воды, поэтому по возвращении на берег "спасатель" перестал чувствовать ноги ниже колен.
Сейчас Григорьев идет на поправку, а казак поддерживает с ним связь.
"Я спрашиваю: На лед выходить больше не будешь? А он такой раздолбай, пишет: Вообще на лед выходить не буду", – рассказал агентству Разбойников.
Он также обратился к другим людям, полагающим перейти реку вне ледяной переправы.
"Не ходите, люди, на тонкий лед, а то другой резиновой лодки у меня нет", – рассказал Разбойников.
 
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