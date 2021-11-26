https://ria.ru/20211126/bolgariya-1760911220.html

Число жертв ДТП с автобусом в Болгарии достигло 45

Число жертв ДТП с автобусом в Болгарии достигло 45 - РИА Новости, 26.11.2021

Число жертв ДТП с автобусом в Болгарии достигло 45

Специалисты обнаружили тело еще одной жертвы аварии с автобусом в Болгарии, общее число погибших составляет 45 человек, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:07

2021-11-26T16:07

2021-11-26T17:03

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северная македония

дтп с автобусом в болгарии

туризм

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты обнаружили тело еще одной жертвы аварии с автобусом в Болгарии, общее число погибших составляет 45 человек, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на власти.По данным телеканала, тело было найдено в ходе дополнительного осмотра автобуса. Речь идет о погибшем ребенке, заявил заместитель генпрокурора и руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Семеро смогли спастись.Накануне Сарафов сообщал о 44 погибших. По его словам, КПП "Капитан Андреево" на границе с Турцией зафиксировал, что в автобусе находились 52 пассажира. По словам замгенпрокурора, один из пассажиров из списка мог затем пересесть в другой автобус.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении.В четверг Сарафов заявил, что основной версией причины ДТП с автобусом в Болгарии является человеческая ошибка. Версию теракта следствие отвергает.

https://ria.ru/20211123/dtp-1760296591.html

болгария

софия (город)

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Последствия ДТП с туристическим автобусом на трассе в Болгарии Авария произошла около 2:00 по местному времени (03:00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе страны, где автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. Он ехал из Турции в Северную Македонию. 2021-11-26T16:07 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, болгария, софия (город), турция, северная македония, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм