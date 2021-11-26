Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211126/bolgariya-1760911220.html
Число жертв ДТП с автобусом в Болгарии достигло 45
Число жертв ДТП с автобусом в Болгарии достигло 45 - РИА Новости, 26.11.2021
Число жертв ДТП с автобусом в Болгарии достигло 45
Специалисты обнаружили тело еще одной жертвы аварии с автобусом в Болгарии, общее число погибших составляет 45 человек, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:07
2021-11-26T17:03
в мире
болгария
софия (город)
турция
северная македония
дтп с автобусом в болгарии
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760327292_0:190:2904:1824_1920x0_80_0_0_de9ab3267349b4bc05d4d5ec952039b7.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты обнаружили тело еще одной жертвы аварии с автобусом в Болгарии, общее число погибших составляет 45 человек, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на власти.По данным телеканала, тело было найдено в ходе дополнительного осмотра автобуса. Речь идет о погибшем ребенке, заявил заместитель генпрокурора и руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Семеро смогли спастись.Накануне Сарафов сообщал о 44 погибших. По его словам, КПП "Капитан Андреево" на границе с Турцией зафиксировал, что в автобусе находились 52 пассажира. По словам замгенпрокурора, один из пассажиров из списка мог затем пересесть в другой автобус.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении.В четверг Сарафов заявил, что основной версией причины ДТП с автобусом в Болгарии является человеческая ошибка. Версию теракта следствие отвергает.
https://ria.ru/20211123/dtp-1760296591.html
болгария
софия (город)
турция
северная македония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Последствия ДТП с туристическим автобусом на трассе в Болгарии
Авария произошла около 2:00 по местному времени (03:00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе страны, где автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. Он ехал из Турции в Северную Македонию.
2021-11-26T16:07
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760327292_472:0:2904:1824_1920x0_80_0_0_efad0b963ec59353a819b07ad4bc4889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, болгария, софия (город), турция, северная македония, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм
16:07 26.11.2021 (обновлено: 17:03 26.11.2021)
 
Число жертв ДТП с автобусом в Болгарии достигло 45

Число погибших в ДТП с автобусом на западе Болгарии выросло до 45

© AP Photo / BTA Agency Bulgaria / Minko ChernevНа месте ДТП с автобусом на автомагистрали "Струма" в Болгарии
На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© AP Photo / BTA Agency Bulgaria / Minko Chernev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты обнаружили тело еще одной жертвы аварии с автобусом в Болгарии, общее число погибших составляет 45 человек, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на власти.
По данным телеканала, тело было найдено в ходе дополнительного осмотра автобуса. Речь идет о погибшем ребенке, заявил заместитель генпрокурора и руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Семеро смогли спастись.
Накануне Сарафов сообщал о 44 погибших. По его словам, КПП "Капитан Андреево" на границе с Турцией зафиксировал, что в автобусе находились 52 пассажира. По словам замгенпрокурора, один из пассажиров из списка мог затем пересесть в другой автобус.
Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении.
В четверг Сарафов заявил, что основной версией причины ДТП с автобусом в Болгарии является человеческая ошибка. Версию теракта следствие отвергает.
На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 11:13Туризм
Премьер Болгарии посетил в больнице пострадавших в ДТП с автобусом
 
ТуризмВ миреБолгарияСофия (город)ТурцияСеверная МакедонияДТП с автобусом в БолгарииНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
23:22Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
23:10Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
23:08Ситуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной
23:03В Петербурге арестовали миллиардера Ебралидзе
22:59Глава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданной
22:50В Косово неизвестные обстреляли школьный автобус, есть погибшие
22:48Байден рассказал, когда закончится пандемия
Лента новостейМолния
В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКСБайден пообещал поговорить с Путиным и ЗеленскимГордон обвинил Зеленского в непорядочностиРазумков заявил о желании баллотироваться в президенты УкраиныСитуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженнойВ Петербурге арестовали миллиардера ЕбралидзеГлава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданнойВ Косово неизвестные обстреляли школьный автобус, есть погибшиеБайден рассказал, когда закончится пандемия