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Число жертв ДТП с автобусом в Болгарии достигло 45
Число жертв ДТП с автобусом в Болгарии достигло 45 - РИА Новости, 26.11.2021
Число жертв ДТП с автобусом в Болгарии достигло 45
Специалисты обнаружили тело еще одной жертвы аварии с автобусом в Болгарии, общее число погибших составляет 45 человек, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:07
2021-11-26T16:07
2021-11-26T17:03
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты обнаружили тело еще одной жертвы аварии с автобусом в Болгарии, общее число погибших составляет 45 человек, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на власти.По данным телеканала, тело было найдено в ходе дополнительного осмотра автобуса. Речь идет о погибшем ребенке, заявил заместитель генпрокурора и руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Семеро смогли спастись.Накануне Сарафов сообщал о 44 погибших. По его словам, КПП "Капитан Андреево" на границе с Турцией зафиксировал, что в автобусе находились 52 пассажира. По словам замгенпрокурора, один из пассажиров из списка мог затем пересесть в другой автобус.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении.В четверг Сарафов заявил, что основной версией причины ДТП с автобусом в Болгарии является человеческая ошибка. Версию теракта следствие отвергает.
https://ria.ru/20211123/dtp-1760296591.html
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Последствия ДТП с туристическим автобусом на трассе в Болгарии
Авария произошла около 2:00 по местному времени (03:00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе страны, где автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. Он ехал из Турции в Северную Македонию.
2021-11-26T16:07
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в мире, болгария, софия (город), турция, северная македония, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм
16:07 26.11.2021 (обновлено: 17:03 26.11.2021)
Число жертв ДТП с автобусом в Болгарии достигло 45
Число погибших в ДТП с автобусом на западе Болгарии выросло до 45