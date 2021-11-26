Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211126/bezhents-1760875078.html
Лукашенко заявил, что в Евросоюзе не хотят решать проблему беженцев
Лукашенко заявил, что в Евросоюзе не хотят решать проблему беженцев - РИА Новости, 26.11.2021
Лукашенко заявил, что в Евросоюзе не хотят решать проблему беженцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕС не хотят решать проблему беженцев из стран Востока и Африки, которые стремятся через белорусскую... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:56
2021-11-26T15:16
в мире
белоруссия
польша
евросоюз
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759540502_0:90:3065:1814_1920x0_80_0_0_58b986b1e630beb6c466ad06aa151113.jpg
МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕС не хотят решать проблему беженцев из стран Востока и Африки, которые стремятся через белорусскую территорию попасть с Евросоюз."Они не хотят решать эту проблему. Даже по тем направлениям, где ее можно решить", - сказал Лукашенко журналистам после посещения логистического центра, где размещены беженцы, на границе с Польшей. Слова Лукашенко приводит в пятницу сайт президента Белоруссии.Лукашенко напомнил, что в первом своем телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель попросил забрать в ФРГ более 2 тысяч беженцев с белорусско-польской границы. "По разговору с Меркель я понял, что она прекрасно понимает это и она не против. Естественно, уходящий человек, ее полномочия практически закончились. И второе - европейская солидарность. Она меня попросила, соответственно, отправить на родину тех, кто у нас есть. Я сказал, что мы будем над этим работать. И дважды ей повторил: мы постараемся до нового года эту проблему решить. Мы не будем их репатриировать. Мы попросим, чтобы могли уехать", - рассказал глава государства.По его словам, уже больше тысячи человек уехали, 400 еще хотят уехать, находятся в пятницу в аэропорту Минска. "Пусть (ЕС – ред.) платят деньги, как они обещали, самолеты фрахтуют, они прилетают, забирают людей", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, в ходе второго разговора с Меркель она сказала, что проблема беженцев на границе будет решаться на уровне ЕС, договорились определить контактных лиц для этой работы. Однако, подчеркнул Лукашенко, эти контактные лица со стороны ЕС пока не идет на диалог.При этом белорусский президент обратил внимание, что отдельные европейские политики, наоборот, "нагнетают обстановку и делают все, чтобы сорвать тот процесс, который начался в результате разговора с Меркель".В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211126/granitsa-1760897524.html
https://ria.ru/20211126/migranty-1760864483.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759540502_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_fce4465d16bd6f7e3469aef1c8f42844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, польша, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:56 26.11.2021 (обновлено: 15:16 26.11.2021)
 
Лукашенко заявил, что в Евросоюзе не хотят решать проблему беженцев

Президент Белоруссии Лукашенко: в ЕС не хотят решать проблему беженцев из стран Востока

© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTAПрезидент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTA
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕС не хотят решать проблему беженцев из стран Востока и Африки, которые стремятся через белорусскую территорию попасть с Евросоюз.
"Они не хотят решать эту проблему. Даже по тем направлениям, где ее можно решить", - сказал Лукашенко журналистам после посещения логистического центра, где размещены беженцы, на границе с Польшей. Слова Лукашенко приводит в пятницу сайт президента Белоруссии.
Лукашенко напомнил, что в первом своем телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель попросил забрать в ФРГ более 2 тысяч беженцев с белорусско-польской границы. "По разговору с Меркель я понял, что она прекрасно понимает это и она не против. Естественно, уходящий человек, ее полномочия практически закончились. И второе - европейская солидарность. Она меня попросила, соответственно, отправить на родину тех, кто у нас есть. Я сказал, что мы будем над этим работать. И дважды ей повторил: мы постараемся до нового года эту проблему решить. Мы не будем их репатриировать. Мы попросим, чтобы могли уехать", - рассказал глава государства.
По его словам, уже больше тысячи человек уехали, 400 еще хотят уехать, находятся в пятницу в аэропорту Минска. "Пусть (ЕС – ред.) платят деньги, как они обещали, самолеты фрахтуют, они прилетают, забирают людей", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, в ходе второго разговора с Меркель она сказала, что проблема беженцев на границе будет решаться на уровне ЕС, договорились определить контактных лиц для этой работы. Однако, подчеркнул Лукашенко, эти контактные лица со стороны ЕС пока не идет на диалог.
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
15:09
В Берлине опровергли слова Лукашенко о готовности ФРГ принять мигрантов
При этом белорусский президент обратил внимание, что отдельные европейские политики, наоборот, "нагнетают обстановку и делают все, чтобы сорвать тот процесс, который начался в результате разговора с Меркель".
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
13:01
Лукашенко призвал народы Германии и Польши помочь принять мигрантов
 
В миреБелоруссияПольшаЕвросоюзАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
23:22Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
23:10Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
23:08Ситуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной
23:03В Петербурге арестовали миллиардера Ебралидзе
22:59Глава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданной
22:50В Косово неизвестные обстреляли школьный автобус, есть погибшие
22:48Байден рассказал, когда закончится пандемия
Лента новостейМолния
В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКСБайден пообещал поговорить с Путиным и ЗеленскимГордон обвинил Зеленского в непорядочностиРазумков заявил о желании баллотироваться в президенты УкраиныСитуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженнойВ Петербурге арестовали миллиардера ЕбралидзеГлава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданнойВ Косово неизвестные обстреляли школьный автобус, есть погибшиеБайден рассказал, когда закончится пандемия