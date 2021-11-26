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Лукашенко заявил, что в Евросоюзе не хотят решать проблему беженцев

Лукашенко заявил, что в Евросоюзе не хотят решать проблему беженцев - РИА Новости, 26.11.2021

Лукашенко заявил, что в Евросоюзе не хотят решать проблему беженцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕС не хотят решать проблему беженцев из стран Востока и Африки, которые стремятся через белорусскую... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:56

2021-11-26T13:56

2021-11-26T15:16

в мире

белоруссия

польша

евросоюз

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕС не хотят решать проблему беженцев из стран Востока и Африки, которые стремятся через белорусскую территорию попасть с Евросоюз."Они не хотят решать эту проблему. Даже по тем направлениям, где ее можно решить", - сказал Лукашенко журналистам после посещения логистического центра, где размещены беженцы, на границе с Польшей. Слова Лукашенко приводит в пятницу сайт президента Белоруссии.Лукашенко напомнил, что в первом своем телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель попросил забрать в ФРГ более 2 тысяч беженцев с белорусско-польской границы. "По разговору с Меркель я понял, что она прекрасно понимает это и она не против. Естественно, уходящий человек, ее полномочия практически закончились. И второе - европейская солидарность. Она меня попросила, соответственно, отправить на родину тех, кто у нас есть. Я сказал, что мы будем над этим работать. И дважды ей повторил: мы постараемся до нового года эту проблему решить. Мы не будем их репатриировать. Мы попросим, чтобы могли уехать", - рассказал глава государства.По его словам, уже больше тысячи человек уехали, 400 еще хотят уехать, находятся в пятницу в аэропорту Минска. "Пусть (ЕС – ред.) платят деньги, как они обещали, самолеты фрахтуют, они прилетают, забирают людей", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, в ходе второго разговора с Меркель она сказала, что проблема беженцев на границе будет решаться на уровне ЕС, договорились определить контактных лиц для этой работы. Однако, подчеркнул Лукашенко, эти контактные лица со стороны ЕС пока не идет на диалог.При этом белорусский президент обратил внимание, что отдельные европейские политики, наоборот, "нагнетают обстановку и делают все, чтобы сорвать тот процесс, который начался в результате разговора с Меркель".В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211126/granitsa-1760897524.html

https://ria.ru/20211126/migranty-1760864483.html

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в мире, белоруссия, польша, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии