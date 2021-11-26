https://ria.ru/20211126/banda-1760908277.html
Главарь банды, убивавшей бизнесменов, предстанет перед судом
Главарь банды, убивавшей бизнесменов, предстанет перед судом - РИА Новости, 26.11.2021
Главарь банды, убивавшей бизнесменов, предстанет перед судом
Дело организатора и руководителя преступной группы, обвиняемого в бандитизме и убийствах, направлено в Мосгорсуд, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:56
2021-11-26T15:56
2021-11-26T16:00
происшествия
люберцы
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Дело организатора и руководителя преступной группы, обвиняемого в бандитизме и убийствах, направлено в Мосгорсуд, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступлений… убийство двух и более лиц организованной группой; создание и руководство бандой; незаконная перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенная организованной группой", - говорится в сообщении.По информации прокуратуры, в ноябре 2008 года злоумышленники убили одного из учредителей рынка в Люберцах и его водителя, так как не желали возвращать заем.Кроме того, банда убила по найму одного из членов совета директоров крупной финансовой компании."Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей", - отмечается в релизе.
https://ria.ru/20211124/proisshestvie-1760563789.html
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происшествия, люберцы, москва, московский городской суд
15:56 26.11.2021 (обновлено: 16:00 26.11.2021)
Главарь банды, убивавшей бизнесменов, предстанет перед судом
Главарь банды, убивавшей бизнесменов, предстанет перед судом в Москве