https://ria.ru/20211126/banda-1760908277.html

Главарь банды, убивавшей бизнесменов, предстанет перед судом

Главарь банды, убивавшей бизнесменов, предстанет перед судом - РИА Новости, 26.11.2021

Главарь банды, убивавшей бизнесменов, предстанет перед судом

Дело организатора и руководителя преступной группы, обвиняемого в бандитизме и убийствах, направлено в Мосгорсуд, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:56

2021-11-26T15:56

2021-11-26T16:00

происшествия

люберцы

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Дело организатора и руководителя преступной группы, обвиняемого в бандитизме и убийствах, направлено в Мосгорсуд, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступлений… убийство двух и более лиц организованной группой; создание и руководство бандой; незаконная перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенная организованной группой", - говорится в сообщении.По информации прокуратуры, в ноябре 2008 года злоумышленники убили одного из учредителей рынка в Люберцах и его водителя, так как не желали возвращать заем.Кроме того, банда убила по найму одного из членов совета директоров крупной финансовой компании."Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей", - отмечается в релизе.

https://ria.ru/20211124/proisshestvie-1760563789.html

https://ria.ru/20211125/sk-1760718743.html

люберцы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, люберцы, москва, московский городской суд