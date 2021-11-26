https://ria.ru/20211126/azarov-1760933545.html

Губернатор Самарской области дал старт всероссийскому хакатону

Губернатор Самарской области дал старт всероссийскому хакатону - РИА Новости, 26.11.2021

Губернатор Самарской области дал старт всероссийскому хакатону

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу дал старт всероссийскому хакатону в столице региона, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:29

2021-11-26T17:29

2021-11-26T17:29

общество

самарская область

дмитрий азаров

россия

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САМАРА, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу дал старт всероссийскому хакатону в столице региона, сообщает пресс-служба облправительства."В пятницу, 26 ноября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" начался десятый форум для молодых IT-специалистов в сфере искусственного интеллекта. Старт работе в режиме видеоконференции дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, это один из 116 хакатонов, которые пройдут до 2024 года по всей стране при поддержке министерства экономического развития РФ, президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российской ассоциации электронных коммуникаций.На участие в хакатоне со всей страны заявилось более 200 человек и 50 команд, 13 из которых – от Самарской области. Молодым разработчикам за 48 часов предстоит решить два кейса от Минприроды и Минздрава России.Первый кейс направлен на защиту редких видов животных. На основании представленных дата-сетов участникам нужно будет создать модель машинного обучения для распознавания амурских тигров и дальневосточного леопарда. Второй кейс направлен на спасение жизней с помощью искусственного интеллекта. На основании представленных дата-сетов, содержащих анонимизированные данные МИС ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России за 2019 год, необходимо разработать модель машинного обучения, способную прогнозировать риски летального исхода у пациентов, находящихся на стационарном лечении, и выявлять факторы, коррелирующие с целевым признаком.По информации пресс-службы, по результатам финальной защиты 28 ноября будут определены и объявлены команды-победители, которые разделят между собой призовой фонд хакатона в 800 тысяч рублей."Кейсы сложные, но очень важные. И как показал опыт предыдущих хакатонов, наши участники очень ответственно подходят к решению задач и предлагают интересные, достойные прототипы", – цитирует пресс-служба слова генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.Азаров в свою очередь отметил, что участники хакатона "строят мосты в будущее". "Именно вы, опираясь на технологические заделы, используя разработки отечественных инновационных компаний, стартапов и математических школ, способны поставить технологии искусственного интеллекта на службу людям. Сегодняшний хакатон ставит две задачи: защита редких животных и спасение жизни с помощью искусственного интеллекта. В условиях мировой пандемии коронавирусной инфекции этот кейс имеет особое значение", - приводит слова Азарова пресс-служба.Глава региона также поблагодарил партнеров и организаторов хакатона, а участникам пожелал "удачного мозгового штурма, вдохновения, творческих озарений и прорывных решений".

https://ria.ru/20211126/vstrecha-1760819783.html

https://ria.ru/20211119/soglashenie-1759898881.html

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общество, самарская область, дмитрий азаров, россия