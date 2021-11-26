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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211126/avtobus-1760959050.html
В Тверской области на маршруты выйдет новая модель автобуса "ГАЗель City"
В Тверской области на маршруты выйдет новая модель автобуса "ГАЗель City" - РИА Новости, 26.11.2021
В Тверской области на маршруты выйдет новая модель автобуса "ГАЗель City"
Тверская область станет одним из первых российских регионов, где на маршруты общественного транспорта выйдет новая модель автобуса "ГАЗель City", сообщает... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T19:16
2021-11-26T19:16
тверская область
калининский район
конаковский район
тверская область
группа газ
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 26 ноя – РИА Новости. Тверская область станет одним из первых российских регионов, где на маршруты общественного транспорта выйдет новая модель автобуса "ГАЗель City", сообщает пресс-служба регионального правительства."Пилотной территорий выбран Конаковский район, систему пассажирских перевозок там планируют запустить в марте 2022 года. 26 ноября представители компании "Транспорт Верхневолжья" продемонстрировали новую модель автобуса губернатору региона Игорю Рудене", - отметили в пресс-службе."ГАЗель City" – автобус малого класса с новой компоновкой кузова, созданный специально для маршрутов с небольшим пассажиропотоком и рассчитанный на перевозку 22 человек. Машина отвечает требованиям программы "Доступная среда".В 2020 году Тверская область начала модернизацию системы общественного транспорта. Новая система пассажирских перевозок работает в Твери и Калининском районе, Кимрской, Ржевской, Старицкой и Зубцовской агломерациях.
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калининский район, конаковский район, тверская область, группа газ, игорь руденя
19:16 26.11.2021
 

В Тверской области на маршруты выйдет новая модель автобуса "ГАЗель City"

© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиВ Тверской области на маршруты выйдет новая модель автобуса "ГАЗель City"
В Тверской области на маршруты выйдет новая модель автобуса ГАЗель City - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 26 ноя – РИА Новости. Тверская область станет одним из первых российских регионов, где на маршруты общественного транспорта выйдет новая модель автобуса "ГАЗель City", сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Пилотной территорий выбран Конаковский район, систему пассажирских перевозок там планируют запустить в марте 2022 года. 26 ноября представители компании "Транспорт Верхневолжья" продемонстрировали новую модель автобуса губернатору региона Игорю Рудене", - отметили в пресс-службе.
"ГАЗель City" – автобус малого класса с новой компоновкой кузова, созданный специально для маршрутов с небольшим пассажиропотоком и рассчитанный на перевозку 22 человек. Машина отвечает требованиям программы "Доступная среда".
В 2020 году Тверская область начала модернизацию системы общественного транспорта. Новая система пассажирских перевозок работает в Твери и Калининском районе, Кимрской, Ржевской, Старицкой и Зубцовской агломерациях.
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Тверская областьКалининский районКонаковский районТверская областьГруппа ГАЗИгорь Руденя
 
 
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