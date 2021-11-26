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Житель Астраханской области получил срок за истязание пятерых детей

Житель Астраханской области получил срок за истязание пятерых детей - РИА Новости, 26.11.2021

Житель Астраханской области получил срок за истязание пятерых детей

Мужчина из Астраханской области, который истязал своих пятерых детей, получил три года колонии общего режима, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:46

2021-11-26T19:46

2021-11-26T19:46

происшествия

астраханская область

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мужчина из Астраханской области, который истязал своих пятерых детей, получил три года колонии общего режима, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По версии следствия, с апреля по декабрь 2019 года 42-летний житель села Образцово-Травино систематически без причины бил ремнем и руками своих пятерых детей в возрасте от девяти до 15 лет, среди которых четыре девочки. Уголовное дело было возбуждено по статье "Истязания"."Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении местного жителя. Он признан виновным в истязании пятерых своих несовершеннолетних детей... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211011/deti-1754034978.html

астраханская область

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происшествия, астраханская область, россия