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Радостная новость для россиян: что подорожает вслед за нефтью
Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью - РИА Новости, 26.11.2021
Радостная новость для россиян: что подорожает вслед за нефтью
Рост нефти (сейчас аналитики допускают повышение цен до 100 долларов за баррель) приводит к улучшению прогнозов прибыли и стоимости акций, рассказал в беседе с... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T02:15
2021-11-26T02:15
2021-11-26T02:15
экономика
лукойл
роснефть
цены на нефть
бкс мир инвестиций
виктор щеглов
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Рост нефти (сейчас аналитики допускают повышение цен до 100 долларов за баррель) приводит к улучшению прогнозов прибыли и стоимости акций, рассказал в беседе с агентством "Прайм" старший персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Виктор Щеглов.По его словам, стоит присмотреться к бумагам "Роснефти" и "Лукойла". Также имеет смысл проанализировать банковский сектор, если учесть, что нефтегазовый сектор один из самых закредитованных. Когда улучшается ситуация в нефтегазовом секторе, улучшаются и показатели банковского, пояснил эксперт.Щеглов посоветовал выбирать акции с высоким содержанием веса в индексе, поскольку высокая стоимость сырья спровоцирует приток капитала в российские бумаги.
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экономика, лукойл, роснефть, цены на нефть, бкс мир инвестиций, виктор щеглов
Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
Брокер Щеглов: вслед за нефтью могут подорожать бумаги "Роснефти" и "Лукойла"