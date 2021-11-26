https://ria.ru/20211126/aktsii-1760807637.html

Радостная новость для россиян: что подорожает вслед за нефтью

Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью - РИА Новости, 26.11.2021

Радостная новость для россиян: что подорожает вслед за нефтью

Рост нефти (сейчас аналитики допускают повышение цен до 100 долларов за баррель) приводит к улучшению прогнозов прибыли и стоимости акций, рассказал в беседе с... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T02:15

2021-11-26T02:15

2021-11-26T02:15

экономика

лукойл

роснефть

цены на нефть

бкс мир инвестиций

виктор щеглов

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Рост нефти (сейчас аналитики допускают повышение цен до 100 долларов за баррель) приводит к улучшению прогнозов прибыли и стоимости акций, рассказал в беседе с агентством "Прайм" старший персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Виктор Щеглов.По его словам, стоит присмотреться к бумагам "Роснефти" и "Лукойла". Также имеет смысл проанализировать банковский сектор, если учесть, что нефтегазовый сектор один из самых закредитованных. Когда улучшается ситуация в нефтегазовом секторе, улучшаются и показатели банковского, пояснил эксперт.Щеглов посоветовал выбирать акции с высоким содержанием веса в индексе, поскольку высокая стоимость сырья спровоцирует приток капитала в российские бумаги.

https://ria.ru/20211122/aktsii-1760252066.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, лукойл, роснефть, цены на нефть, бкс мир инвестиций, виктор щеглов