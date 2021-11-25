https://ria.ru/20211125/zhku-1760649279.html

Собянин: большинство москвичей и 90% предприятий оплачивают ЖКУ вовремя

Собянин: большинство москвичей и 90% предприятий оплачивают ЖКУ вовремя - РИА Новости, 25.11.2021

Собянин: большинство москвичей и 90% предприятий оплачивают ЖКУ вовремя

Большинство жителей и 90% предприятий Москвы оплачивают коммунальные услуги вовремя, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T09:02

2021-11-25T09:02

2021-11-25T10:40

общество

москва

сергей собянин

жкх

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Большинство жителей и 90% предприятий Москвы оплачивают коммунальные услуги вовремя, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Большинство, подавляющее большинство москвичей очень аккуратно рассчитываются за коммунальные услуги. Вы знаете, в обывательском представлении иногда такие разговоры слышишь, что пенсионеры - люди небогатые, они, наверное, нерегулярно платят за жилищно-коммунальные услуги. В действительности, наоборот, как раз эта категория всегда очень аккуратно оплачивает жилищно-коммунальные услуги", - сообщил Собянин.По его словам, обычно проблемы с оплатой возникают с людьми, которые по какой-то причине просто не хотят платить."Не хотят и все. Нет у них внутренней дисциплины, нет желания, еще чего-то. Но еще раз говорю, подавляющее большинство москвичей аккуратно оплачивают эти услуги. Если взять средний платеж по городу, то оплата 100 процентов. Кто-то немножко не доплатил, кто-то немножко заплатил авансом и так далее. И в балансе мы имеем стопроцентную оплату коммуналки со стороны населения", - сообщил мэр.Он отметил, что среди предприятий ситуация с оплатой коммунальных услуг обстоит немного хуже."Среди предприятий ситуация похуже, но это тоже 90 процентов платежей. Поэтому в Москве в принципе нет такой проблемы. Почему нет? Потому что мы работаем постоянно, для населения существуют единые платежные документы, и для тех, кто не может по какой-то причине платить, есть система социальной защиты, которая в Москве достаточно эффективна. Поэтому в целом коммунальщики могут быть довольны с точки зрения оплаты их услуг", - сказал Собянин.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>

https://realty.ria.ru/20210819/zhkkh-1745975387.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211002/finansy-1752824911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, жкх