18:08 25.11.2021 (обновлено: 18:12 25.11.2021)
Зеленский проведет пресс-марафон
Зеленский 26 ноября проведет пресс-марафон, посвященный экватору его каденции
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня достоинства и свободы
КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу проведет пресс-марафон, посвященный экватору его каденции, на него пригласили журналистов из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы государства.
"Двадцать шестого ноября состоится пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции. В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии этого года приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
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Как отмечается, во время разговора Зеленского с журналистами будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ на Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и так далее.
По данным пресс-службы, пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины" начнется в 12.00 (13.00 мск) и продлится три часа.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. Первый пресс-марафон Зеленского прошел 10 октября 2019 года: тогда украинский лидер отвечал на вопросы 14 часов, установив рекорд по времени общения с журналистами.
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