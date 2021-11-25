https://ria.ru/20211125/zelenskiy-1760768875.html

Зеленский проведет пресс-марафон

Зеленский проведет пресс-марафон - РИА Новости, 25.11.2021

Зеленский проведет пресс-марафон

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу проведет пресс-марафон, посвященный экватору его каденции, на него пригласили журналистов из 30 ведущих... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T18:08

2021-11-25T18:08

2021-11-25T18:12

в мире

украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу проведет пресс-марафон, посвященный экватору его каденции, на него пригласили журналистов из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы государства."Двадцать шестого ноября состоится пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции. В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии этого года приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.Как отмечается, во время разговора Зеленского с журналистами будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ на Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и так далее.По данным пресс-службы, пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины" начнется в 12.00 (13.00 мск) и продлится три часа.Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. Первый пресс-марафон Зеленского прошел 10 октября 2019 года: тогда украинский лидер отвечал на вопросы 14 часов, установив рекорд по времени общения с журналистами.

https://ria.ru/20211124/zelenskiy-1760551715.html

https://ria.ru/20211120/zelenskiy-1759962883.html

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в мире, украина, владимир зеленский