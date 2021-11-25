Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/zelenskiy-1760768875.html
Зеленский проведет пресс-марафон
Зеленский проведет пресс-марафон - РИА Новости, 25.11.2021
Зеленский проведет пресс-марафон
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу проведет пресс-марафон, посвященный экватору его каденции, на него пригласили журналистов из 30 ведущих... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:08
2021-11-25T18:12
в мире
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760039911_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_152d47d85264aa355a045f7835f865a6.jpg
КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу проведет пресс-марафон, посвященный экватору его каденции, на него пригласили журналистов из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы государства."Двадцать шестого ноября состоится пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции. В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии этого года приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.Как отмечается, во время разговора Зеленского с журналистами будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ на Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и так далее.По данным пресс-службы, пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины" начнется в 12.00 (13.00 мск) и продлится три часа.Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. Первый пресс-марафон Зеленского прошел 10 октября 2019 года: тогда украинский лидер отвечал на вопросы 14 часов, установив рекорд по времени общения с журналистами.
https://ria.ru/20211124/zelenskiy-1760551715.html
https://ria.ru/20211120/zelenskiy-1759962883.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760039911_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_1dcd9fcfdec06c27954e708e52e604ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
18:08 25.11.2021 (обновлено: 18:12 25.11.2021)
 
Зеленский проведет пресс-марафон

Зеленский 26 ноября проведет пресс-марафон, посвященный экватору его каденции

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня достоинства и свободы
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня достоинства и свободы - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу проведет пресс-марафон, посвященный экватору его каденции, на него пригласили журналистов из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы государства.
"Двадцать шестого ноября состоится пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции. В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии этого года приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 16:16
Опрос: Зеленский впервые за президентство проиграл бы выборы
Как отмечается, во время разговора Зеленского с журналистами будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ на Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и так далее.
По данным пресс-службы, пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины" начнется в 12.00 (13.00 мск) и продлится три часа.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. Первый пресс-марафон Зеленского прошел 10 октября 2019 года: тогда украинский лидер отвечал на вопросы 14 часов, установив рекорд по времени общения с журналистами.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 15:35
В Раде обвинили Зеленского в узурпации власти
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Американская торговая палата попросила Вашингтон признать "Спутник V"
03:45Специалист объяснила, что будет, если есть макароны каждый день
03:21В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
Лента новостейМолния
Американская торговая палата попросила Вашингтон признать "Спутник V"Специалист объяснила, что будет, если есть макароны каждый деньВ Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой