https://ria.ru/20211125/zdravookhranenie-1760719585.html

Матвиенко раскритиковала неравенство в доступе стран к вакцинам

Матвиенко раскритиковала неравенство в доступе стран к вакцинам - РИА Новости, 25.11.2021

Матвиенко раскритиковала неравенство в доступе стран к вакцинам

Неравный доступ стран к услугам здравоохранения в условиях пандемии носит искусственный характер, подогревается заинтересованными политическими силами, заявила... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:50

2021-11-25T14:50

2021-11-25T14:50

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

воз

валентина матвиенко

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Неравный доступ стран к услугам здравоохранения в условиях пандемии носит искусственный характер, подогревается заинтересованными политическими силами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."В экспертном сообществе пока нет единого мнения о сроках окончания пандемии. Но есть общее понимание глубокой взаимосвязанности мира и необходимости совместных действий. Коронавирус ярко высветил ключевой вызов современности - углубление неравенства. Среди его проявлений: отсутствие равного доступа к услугам здравоохранения, вакцинам и лекарственным препаратам, ограничения в сфере получения передовых технологий и финансовых ресурсов", - сказала сенатор в четверг в ходе международной конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития".По ее словам, особую озабоченность вызывает и тот факт, что "причины неравенства имеют очевидный всем искусственный характер, специально подогреваются заинтересованными политическими силами", в то время как сама природа вируса, скорость его распространения и его последствия для всей системы международных отношений требуют коллективного ответа, отметила она. Матвиенко подчеркнула, что "Россия призывает сделать такое сотрудничество реальным, основанным на равных и справедливых началах"."Мы убедились, что попытки обеспечить процветание и безопасность одних стран за счёт других не привели к желаемому результату. Уровень заболеваемости в таких государствах и блоках не снижается. А национальный эгоизм только тормозит развитие и не даёт выхода из кризиса. В результате пандемия получает больше шансов, обрекая наши усилия на коллективное фиаско", - сказала политик.По ее мнению, пора открыто признать, что мир оказался не готов к масштабам пандемии. "Излишняя политизация темы лишь усугубляет положение дел. Чтобы побороть общую угрозу, нужно объединить усилия всего человечества, достичь коллективного иммунитета на глобальном уровне. И мы рассчитываем опираться на организующую роль ВОЗ", - отметила спикер.Матвиенко подчеркнула, что в этой работе есть три составляющих. "Первая - это свободный доступ к вакцинам. Вторая - повышение эффективности реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Третья - максимально широкий охват населения услугами здравоохранения", - заключила она.

https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760323340.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, воз, валентина матвиенко, коронавирус covid-19