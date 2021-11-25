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В Кузбассе могут запретить продажу зажигалок и газовых баллончиков детям
В Кузбассе могут запретить продажу зажигалок и газовых баллончиков детям - РИА Новости, 25.11.2021
В Кузбассе могут запретить продажу зажигалок и газовых баллончиков детям
Депутаты Кузбасса выступили за запрет на продажу зажигалок и газовых баллончиков детям; соответствующий законопроект они обсудили на заседании Общественного... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:47
2021-11-25T13:56
кемеровская область
кемерово
парламент кузбасса
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КЕМЕРОВО, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Кузбасса выступили за запрет на продажу зажигалок и газовых баллончиков детям; соответствующий законопроект они обсудили на заседании Общественного совета, сообщает пресс-служба регионального парламента.Как отмечалось на заседании, среди подростков распространяется новый вид токсикомании - сниффинг, при котором состояние опьянения достигается с помощью бытового газа. Наполнение им легких и вытеснение кислорода может приводить к удушью и потере сознания с летальным исходом. Распространение сниффинга обусловлено тем, что продажа зажигалок или газовых баллончиков не ограничена, отмечается в сообщении пресс-службы.По мнению законодателей, запрет продажи детям товаров, содержащих бытовой газ, защитит подростков от смертоносной зависимости.Как сообщил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Василий Борисов, в законопроект предлагается внести положение о штрафах за первое нарушение - до трех тысяч рублей для физических лиц, до 30 тысяч – для должностных, до 50 тысяч – для юридических. Повторное нарушение обойдется еще дороже.В настоящее время законопроект проходит оценку социально-экономических последствий. После консультаций с экспертным сообществом он будет вынесен для голосования на заседание Парламента Кузбасса.
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кемеровская область, кемерово, парламент кузбасса
12:47 25.11.2021 (обновлено: 13:56 25.11.2021)
 

В Кузбассе могут запретить продажу зажигалок и газовых баллончиков детям

© Фото : Пресс-служба Парламента КузбассаДепутаты Кузбасса на заседании Общественного совета
Депутаты Кузбасса на заседании Общественного совета - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : Пресс-служба Парламента Кузбасса
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КЕМЕРОВО, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Кузбасса выступили за запрет на продажу зажигалок и газовых баллончиков детям; соответствующий законопроект они обсудили на заседании Общественного совета, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Как отмечалось на заседании, среди подростков распространяется новый вид токсикомании - сниффинг, при котором состояние опьянения достигается с помощью бытового газа. Наполнение им легких и вытеснение кислорода может приводить к удушью и потере сознания с летальным исходом. Распространение сниффинга обусловлено тем, что продажа зажигалок или газовых баллончиков не ограничена, отмечается в сообщении пресс-службы.
По мнению законодателей, запрет продажи детям товаров, содержащих бытовой газ, защитит подростков от смертоносной зависимости.
"Уберечь детей от пагубной "моды" возможно, прежде всего, с помощью мер, исключающих возможность беспрепятственного приобретения таких товаров. Законопроектом предлагается запретить в Кузбассе продажу несовершеннолетним портативных газовых зажигалок и баллонов, содержащих сжиженный углеводородный газ. За нарушение закона будут предусмотрены штрафы", - приводит пресс-служба слова председателя комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты Глеба Колпинского.
Как сообщил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Василий Борисов, в законопроект предлагается внести положение о штрафах за первое нарушение - до трех тысяч рублей для физических лиц, до 30 тысяч – для должностных, до 50 тысяч – для юридических. Повторное нарушение обойдется еще дороже.
В настоящее время законопроект проходит оценку социально-экономических последствий. После консультаций с экспертным сообществом он будет вынесен для голосования на заседание Парламента Кузбасса.
"Более 20 субъектов РФ уже приняли аналогичные законы в августе-сентябре текущего года, но небольшой срок действия пока не позволяет анализировать правоприменительную практику", - сообщил Общественному совету зампредседателя Парламента Кузбасса Юрий Скворцов.
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