https://ria.ru/20211125/zazhigalki-1760689836.html

В Кузбассе могут запретить продажу зажигалок и газовых баллончиков детям

В Кузбассе могут запретить продажу зажигалок и газовых баллончиков детям - РИА Новости, 25.11.2021

В Кузбассе могут запретить продажу зажигалок и газовых баллончиков детям

Депутаты Кузбасса выступили за запрет на продажу зажигалок и газовых баллончиков детям; соответствующий законопроект они обсудили на заседании Общественного... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:47

2021-11-25T12:47

2021-11-25T13:56

кемеровская область

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парламент кузбасса

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КЕМЕРОВО, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Кузбасса выступили за запрет на продажу зажигалок и газовых баллончиков детям; соответствующий законопроект они обсудили на заседании Общественного совета, сообщает пресс-служба регионального парламента.Как отмечалось на заседании, среди подростков распространяется новый вид токсикомании - сниффинг, при котором состояние опьянения достигается с помощью бытового газа. Наполнение им легких и вытеснение кислорода может приводить к удушью и потере сознания с летальным исходом. Распространение сниффинга обусловлено тем, что продажа зажигалок или газовых баллончиков не ограничена, отмечается в сообщении пресс-службы.По мнению законодателей, запрет продажи детям товаров, содержащих бытовой газ, защитит подростков от смертоносной зависимости.Как сообщил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Василий Борисов, в законопроект предлагается внести положение о штрафах за первое нарушение - до трех тысяч рублей для физических лиц, до 30 тысяч – для должностных, до 50 тысяч – для юридических. Повторное нарушение обойдется еще дороже.В настоящее время законопроект проходит оценку социально-экономических последствий. После консультаций с экспертным сообществом он будет вынесен для голосования на заседание Парламента Кузбасса.

https://realty.ria.ru/20210809/bolnitsa-1745012187.html

кемеровская область

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кемеровская область, кемерово, парламент кузбасса