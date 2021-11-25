Захарова шуткой ответила на критику США в адрес России по климату
Захарова пошутила, что США критикуют Россию за "вбросы и выбросы"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шуткой ответила на вопрос о критике со стороны США в адрес России по климатической повестке: "раньше нас критиковали за хакерские вбросы, а теперь за выбросы".
"Я сейчас подумала, что сначала долгие годы нас американские партнеры критиковали за якобы осуществляемые хакерами вбросы. А теперь, видимо, повестка сама себя исчерпала, и они начали нас критиковать за выбросы. То есть, что ни сделай, а повод для критики найдется", - пошутила Захарова на брифинге, отвечая на вопрос об отношении к критике президента США Джо Байдена и экс-президента Барака Обамы в адрес России.
Она отметила, что климатическая политика России последовательна, тогда как у США зависит от приходящих "новых политических деятелей и новых экономических операторов, игроков" и меняется вплоть до противоположной, на 180 градусов.
"Недопустимо, чтобы... климатическая проблематика политизировалась", - добавила она.
4 ноября, 18:18Россиян предупредили об опасных изменениях климата
Байден во время пресс-конференции в Глазго заявил, что Россия и Китай не прибыли на саммит Большой двадцатки по климату. Байден также высказал мнение, что в России "тундра горит" и "серьезные проблемы с климатом". Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова о горящей тундре, отметив, что она горит, как и леса в Калифорнии или Турции, и это "как раз, в том числе, те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся".
Ранее помощник директора киберотдела ФБР Брайан Ворндран заявил, что США не наблюдает снижения атак кибервымогателей, якобы происходящих с территории России.