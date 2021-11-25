https://ria.ru/20211125/zakharova-1760720167.html

Захарова шуткой ответила на критику США в адрес России по климату

Захарова шуткой ответила на критику США в адрес России по климату - РИА Новости, 25.11.2021

Захарова шуткой ответила на критику США в адрес России по климату

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шуткой ответила на вопрос о критике со стороны США в адрес России по климатической повестке: "раньше нас... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:52

2021-11-25T14:52

2021-11-25T14:52

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шуткой ответила на вопрос о критике со стороны США в адрес России по климатической повестке: "раньше нас критиковали за хакерские вбросы, а теперь за выбросы"."Я сейчас подумала, что сначала долгие годы нас американские партнеры критиковали за якобы осуществляемые хакерами вбросы. А теперь, видимо, повестка сама себя исчерпала, и они начали нас критиковать за выбросы. То есть, что ни сделай, а повод для критики найдется", - пошутила Захарова на брифинге, отвечая на вопрос об отношении к критике президента США Джо Байдена и экс-президента Барака Обамы в адрес России.Она отметила, что климатическая политика России последовательна, тогда как у США зависит от приходящих "новых политических деятелей и новых экономических операторов, игроков" и меняется вплоть до противоположной, на 180 градусов."Недопустимо, чтобы... климатическая проблематика политизировалась", - добавила она.Обама, выступая на климатической конференции COP26 в Глазго, заявил, что ему "было прискорбно видеть, что лидеры двух крупнейших источников выбросов Китая и России отказались присутствовать на мероприятиях".Байден во время пресс-конференции в Глазго заявил, что Россия и Китай не прибыли на саммит Большой двадцатки по климату. Байден также высказал мнение, что в России "тундра горит" и "серьезные проблемы с климатом". Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова о горящей тундре, отметив, что она горит, как и леса в Калифорнии или Турции, и это "как раз, в том числе, те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся".Ранее помощник директора киберотдела ФБР Брайан Ворндран заявил, что США не наблюдает снижения атак кибервымогателей, якобы происходящих с территории России.

https://ria.ru/20211123/klimat-1760335485.html

https://ria.ru/20211104/klimat-1757729516.html

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в мире, сша, дмитрий песков, джо байден, барак обама, мария захарова, россия